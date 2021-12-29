ВВП України у 2021 році виросло в основному завдяки "Великому будівництву" - дослідження

ВВП України у 2021 році виросло в основному завдяки "Великому будівництву" - дослідження

Фінальний внесок "Великого будівництва" у приріст реального ВВП становив 57 млрд грн.

2,6% із 2,7% зростання реального державного ВВП за підсумками цього року дала програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це свідчать результати дослідження незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, якими поділився керуючий партнер та старший економіст дослідницького центру Михайло Кухар.

Експерт пояснив, що для дослідження використовувалися офіційні дані про галузеву структуру приросту реального ВВП за 1-3 квартали, а також прогноз на 4 квартал цього року.

Відповідно до застосованої методології Державної служби статистики, фінальний внесок "Великого будівництва" у приріст реального ВВП становив 57 млрд грн, що є дисконтованим значенням реального вкладу програми у 143 млрд грн у цінах 2016 року.

"Навіть за таких суворих умов залишається незмінним: частка ВБ у прирості реального ВВП у 2021 році – +2,6% ВВП. Сам можливий приріст реального ВВП у поточному році – +2,7-3,1% за різними сценаріями. Наша група більше схиляється до нижнього значення", – розповів Кухар.

Він додав, що точні причини того, чому "Велике будівництво" склало левову частку зростання реального ВВП, поки що не зрозумілі. Проте вже можна робити висновки про позитивний ефект програми на економіку.

"Якби не ВБ, спад економіки у другому півріччі за рахунок зростання цін на енергоносії та зростання тінізації в очікуванні бізнесом майбутніх податкових посилень "притиснули" б річну цифру зростання реального ВВП цього року майже до нуля", - заявив Кухар.

Нагадаємо, в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже збудовано та відновлено більше 13 тисяч кілометрів доріг. За наступні два роки програмою будуть охоплені ще 15 тисяч кілометрів доріг.