Ви можете навіть не знати про свої борги: юристка розповіла, як перевірити це власноруч

Як перевірити свої борги / © pexels.com

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Українські підприємці можуть легко контролювати стан своїх розрахунків із бюджетом та перевіряти наявність боргів просто зі смартфона чи комп’ютера. Тож якщо ви думаєте, чи не забули сплатити податки, або ж користуєтеся послугами бухгалтерів, це можна легко проконтролювати у кілька кліків.

Про це розповіли РБК-Україна.

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Як ФОПам дізнатися про податкові борги без візитів до податкової

Підприємці в Україні, аби перевірити, чи є в них борги, можуть скористатися двома державними онлайн-сервісами. Серед них — Електронний кабінет платника податків або портал «Дія».

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Юристка Тетяна Ященко зазначає, що саме Електронний кабінет платника податків є найзручнішим для детального контролю.

У кабінеті функціонує спеціальний розділ «Стан розрахунків із бюджетом», де відображається баланс за вибраний рік. Окрім того, сервіс дозволяє замовити офіційний витяг про стан розрахунків із бюджетами та цільовими фондами.

Аби замовити такий документ, потрібно дотриматися цих кроків:

Перейдіть до розділу «Заяви, запити для отримання інформації». У верхній частині сторінки вкажіть рік і місяць формування запиту. Це не впливає на період самого витягу. Знайдіть та оберіть форму F1300207 — «Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС». У тексті запиту зазначте період, за який вам необхідні дані.

Після цього готовий витяг надійде вам у розділ «Вхідні/вихідні документи» — «Вхідні документи».

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Перевірити наявність у себе боргів можна ще швидше. Для цього зайдіть у застосунок «Дія» на своєму телефоні. Далі відкрийте розділ «Підприємцю».

Натисніть «Сплата податків та зборів» та перейдіть у вкладку «Розрахунки з бюджетом». Там покажуться борги, відсутність боргів чи переплата податків за вашим ФОП.

Чому нізвідки виникають борги за газ

Нагадаємо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» рекомендує споживачам перевіряти банківські реквізити перед оплатою рахунків і видаляти старі платіжні шаблони.

Зміна реквізитів відбулася ще навесні 2026 року, і зараз автоматичне перенаправлення коштів із застарілих рахунків відсутнє. Оплата за старими даними призведе до того, що гроші не зарахуються, а на особовому рахунку виникне заборгованість.

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Для перевірки стану розрахунків клієнтам радять використовувати особистий кабінет, офіційний чат-бот або застосунок «Куб».

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