Вибір між ліками та хлібом: тисячі українських пенсіонерів отримують від держави менше 130 грн на день

2,4 млн пенсіонерів мають виплату менше 4000 грн / © iStock

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Станом на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні зросла до 7 272 гривень. За рік зростання середньої пенсії відбулося на 860 гривень, адже на початку липня 2025 року середня пенсія українців становила 6 410 гривень. Проте чверть українських пенсіонерів отримує менш як 4000 грн на місяць.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Чверть українських пенсіонерів отримує менш як 4000 на місяць

Загальна кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 283 тисячі людей і наразі становить 9 976 619 громадян. Зберігається значний регіональний розрив у сумах виплат.

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Найвищу середню пенсію отримують у Києві — вона сягає 9 901 гривні. Найнижчу середню пенсію отримують у Тернопільській області, де виплата становить 5 656 гривень.

Найрозповсюдженішою залишається категорія громадян, які отримують від 3 001 до 4 000 гривень. До неї входять 2,4 млн пенсіонерів, що є 24% від загальної кількості.

Ще 1,7 млн громадян отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень. Пенсії від 5 001 до 6 000 гривень нараховують 1,5 млн громадян (14,9%).

За останній рік помітно розширився сегмент середніх та високих виплат. Найбільше зросла пенсія українців, чий щомісячний дохід становить від 5 001 до 10 000 гривень. Таку виплату отримують 36,5% пенсіонерів в Україні.

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Збільшилась і кількість пенсіонерів із забезпеченням понад 10 тисяч гривень — до 1,9 мільйона осіб.

Натомість частка людей із мінімальними статками продовжила знижуватися. Виплати до 3 тисяч гривень зараз отримують 335,8 тисячі пенсіонерів.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, уряд та Верховна Рада доопрацьовують новий законопроєкт пенсійної реформи. Її мета — змінити заплутану й несправедливу застарілу модель на двокомпонентну систему: базову — гарантовану державою, та страхову частину.

За новою концепцією, кожен місяць сплати ЄСВ із середньої заробітної плати даватиме 10 балів, що дозволить автоматично індексувати виплатний рівень старих пенсій до сучасних економічних реалій.

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Головний конфлікт між урядом і депутатами розгорнувся навколо базової виплати: Кабмін пропонує зафіксувати її на рівні 6000 грн для осіб із повним стажем, тоді як парламент наполягає на прив’язці до фактичного прожиткового мінімуму — близько 7300 грн.

За умови ухвалення змін пенсіонери розділяться на три категорії: виплати для осіб із мінімальними пенсіями суттєво зростуть до базового рівня, «середній клас» отримуватиме базову частину плюс суттєву доплату за бали — до 9500–11000 грн, а для найвищих пенсій скасують прив’язку до мінімалок та обмежать їхнє автоматичне зростання.

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