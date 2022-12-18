Від 1 січня виплачувати соцдопомогу будуть по-новому: автоматичне нарахування припиняється

З Нового року допомога ВПО, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей, інші пільги буде виплачуватися по-іншому, розповідаємо як у матеріалі ТСН.ua

Згідно з постановою Кабміну №1320, яка набула чинності 30 листопада автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється.

Види допомог та пільг, які не будуть автоматично нараховуватися

Йдеться по наступні види соціальної допомоги:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,

допомога на дітей самотнім матерям; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом І типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеню, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність,

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за ним,

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо,

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату; допомога на проживання ВПО.

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; пільги, призначені раніше.

Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено лише для тих, хто мешкає на окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

У якому випадку виплати не поновлюються

У разі вилучення територіальної громади з переліку державна соціальна допомога та пільги продовжують виплачуватись протягом місяця, в якому територіальна громада виключена з переліку, та протягом наступного місяця після його виключення. У разі коли в період запровадження воєнного стану виявлено відомості та/або отримано інформацію, що вплинула або яка могла вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та визначення її розміру, виплата такої допомоги припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому виявлено відомості та/або отримана інформація.

Що потрібно зробити, щоб надалі отримувати виплати

Ті, хто раніше отримував допомогу автоматично, зараз проживає за межами громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), щоб надалі отримувати виплати необхідно від 1 січня 2023 року подати відповідну заяву. Звернутися для цього потрібно до представників громад або до ЦНАП із пакетом документів.

Органи соціального захисту населення зобов'язані проінформувати пільговиків та одержувачів допомоги про припинення виплат/пільг шляхом надсилання повідомлення поштою/електронною поштою/засобами мобільного зв'язку та роз'яснити необхідність звернення з 1 січня 2023 року для продовження виплат/пільг.

Перерахунок пільг здійснюється органами Пенсійного фонду після 1 січня 2023 року щодо поводження з необхідними документами. При цьому виплачені під час воєнного стану кошти на момент подання нових заяв та документів не підлягають поверненню.

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