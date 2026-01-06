Вигідний час для обміну минув: що буде з курсом долара та євро

Курс долара / © ТСН

Зниження курсу валют на початку року має ситуативний характер і не означає довгострокового зміцнення гривні.

Таку думку в етері Новини.LIVE висловив економіст Олексій Плотніков.

За оцінкою економіста, у 2026 році гривня поступово знецінюватиметься, а долар рухатиметься вгору з орієнтиром близько 45,7 грн за долар у середньорічному вимірі.

Водночас Національний банк і надалі стримуватиме різкі коливання за рахунок валютних інтервенцій, тому девальвація, ймовірно, буде повільною. Уповільнення цього процесу можливе лише за умови завершення війни та старту масштабної відбудови.

Щодо євро, то його курс в Україні напряму залежить від співвідношення у валютній парі євро–долар. У 2025 році євро подорожчав на 13,5%, а наприкінці року в Україні був зафіксований історичний максимум — 49,85 грн за євро. Якщо тиск на долар збережеться, європейська валюта може й надалі залишатися дорогою принаймні до кінця першого кварталу 2026 року, після чого динаміка залежатиме від глобальної політичної та економічної ситуації.

Загалом експерт робить висновок, що вигідний курс для обміну валюти вже позаду, а у 2026 році українцям варто готуватися до поступового подорожчання як долара, так і євро.

