Вигідний час для обміну минув — що буде з курсом валют в Україні

Експерт вважає, що валюта найближчим часом дорожчатиме.

Валюта додає у ціні

Валюта додає у ціні / © Associated Press

З настанням 2026-го офіційні курси продемонстрували тенденцію до зниження, однак це ситуативні коливання, які не можна проєктувати на весь поточний рік.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро 2026 року.

У перші дні січня Національний банк трохи опустив показники, однак українцям не варто очікувати низхідного тренду. Експерт впевнений, що наступними місяцями американська валюта буде планомірно дорожчати.

«Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься від січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими», — сказав Плотніков.

Офіційний курс гривні до євро не залежить від рішень Національного банку, а формується з огляду на співвідношення у головній валютній парі.

Олексій Плотніков вважає, що рух показників догори зафіксується на ринку принаймні до кінця першого кварталу. Далі ситуація може розвиватися в різних напрямках, залежно від політичної невизначеності, економічних глобальних ризиків і відносин між США та ЄС.

Нагадаємо, експерти надали прогноз курсу долара та євро на січень 2026 року. Більшість аналітиків погоджуються, що перший тиждень січня (до 8–10 числа) буде періодом затишшя.

