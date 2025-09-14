ТСН у соціальних мережах

Виграли споживачі: в ДТЕК розвінчали міфи про аномальний обвал цін на електрику

У компанії ДТЕК пояснили причини зменшення цін на ринку електроенергії.

Про це розповів Дмитро Маляр, комерційний директор Д.Трейдинг, що входить в Групу ДТЕК.

Зокрема він розповів, що ціни на електроенергію не встановлюються як тарифи і вони міняються щогодини. 

Як приклад він навів зміну цін в Україні та інших європейських країнах. Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%.

Він додав, що в вересні знижується загальний попит на електроенергію внаслідок комфортних температур і збільшується пропозиція Виробників (АЕС, ТЕС, ТЕЦ) внаслідок закінчення ремонтних кампаній генеруючого обладнання.

Ще одним фактором зменшення цін на електрику є введення додаткових потужностей газової генерації, яка продає свою електрику на ринку на добу наперед.

«Зниження цін РДН у вересні —  погано це чи добре? Для споживачів це добре, бо ціни РДН знизилися, а з ними і витрати на електрику. Для трейдерів-спекулянтів погано – бо не заробили на спекуляціях. Для Постачальників,  які продають свої сервіси і не входять в ризики цінових спекуляцій – це нейтрально, вони отримають фіксовану маржу. Для Генерації це мінус, беручи до уваги підготовку до ОЗП і нескінченні обстріли», - пояснив Маляр.

