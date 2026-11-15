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Вихід на пенсію 2027 року скільки стажу потрібно
Вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком в Україні продовжують поступово зростати. Уже 2027 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу.
Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію — 60, 63 чи 65 років.
Про це повідомили у ПФУ.
«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.
Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:
після досягнення віку 60 років — не менше 34 років
після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років
після досягнення віку 65 років — не менше 15 років
Пенсія в Україні — останні новини
У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень. Розмір доплати за особливі заслуги перед Україною залежить від кількості дітей і призначається Пенсійним фондом за чинним законодавством.
Окрім того, 2027 року Мінсоцполітики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадивши базову та страхову складові й змінивши розрахунок страхової пенсії. За задумом, сукупна виплата з цих частин має становити не менше 6000 гривень, а страхова частина залежатиме від сплачених внесків.