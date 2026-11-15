Вихід на пенсію 2027 року скільки стажу потрібно

Пенсія

Реклама

Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію — 60, 63 чи 65 років.

Про це повідомили у ПФУ.

Реклама

«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:

після досягнення віку 60 років — не менше 34 років

після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень. Розмір доплати за особливі заслуги перед Україною залежить від кількості дітей і призначається Пенсійним фондом за чинним законодавством.

Окрім того, 2027 року Мінсоцполітики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадивши базову та страхову складові й змінивши розрахунок страхової пенсії. За задумом, сукупна виплата з цих частин має становити не менше 6000 гривень, а страхова частина залежатиме від сплачених внесків.

Новини партнерів

Новини партнерів