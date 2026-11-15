ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

Вихід на пенсію 2027 року скільки стажу потрібно

Вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком в Україні продовжують поступово зростати. Уже 2027 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пенсія

Пенсія

Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію — 60, 63 чи 65 років.

Про це повідомили у ПФУ.

«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.

Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:

  • після досягнення віку 60 років — не менше 34 років

  • після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років

  • після досягнення віку 65 років — не менше 15 років

Пенсія в Україні — останні новини

У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень. Розмір доплати за особливі заслуги перед Україною залежить від кількості дітей і призначається Пенсійним фондом за чинним законодавством.

Окрім того, 2027 року Мінсоцполітики пропонує переглянути солідарну пенсійну систему, запровадивши базову та страхову складові й змінивши розрахунок страхової пенсії. За задумом, сукупна виплата з цих частин має становити не менше 6000 гривень, а страхова частина залежатиме від сплачених внесків.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie