Вихід на пенсію: для кого ПФУ встановив особливі правила

Поліцейські в Україні можуть вийти на пенсію у віці 45 років за наявності мінімального стажу служби 25 років

2026 року деякі українці можуть вийти на пенсію раніше ніж у 60 років і маючи менше ніж 33 роки стажу. Зокрема, особливі правила діють для правоохоронців.

Про це повідомили у ПФУ.

Зокрема, для працівників Національної поліції передбачено окремий порядок пенсійного забезпечення, який суттєво відрізняється від загальних умов, встановлених для більшості громадян.

Головна відмінність полягає у праві на дострокове призначення пенсії. Поліцейські можуть оформити пенсію за вислугу років одразу після звільнення зі служби, якщо мають не менше 25 календарних років вислуги, незалежно від віку.

Окрім цього, спеціальне законодавство дозволяє вийти на пенсію вже після досягнення 45 років. Для цього необхідно мати щонайменше 25 років загального страхового стажу, з яких не менше 12,5 року повинні припадати на службу в поліції, органах внутрішніх справ або у Збройних силах.

Такі умови закріплені Законом України №2262-XII, який регулює пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також представників окремих силових структур.

Пільговий порядок поширюється на співробітників різних підрозділів Національної поліції. Йдеться, зокрема, про кримінальну та патрульну поліцію, органи досудового розслідування, поліцію охорони, спеціальні підрозділи та поліцію особливого призначення, а також інші служби, що забезпечують діяльність поліції.

Водночас у ПФУ наголошують, що пенсійні виплати призначаються виключно після звільнення зі служби. У разі повторного повернення до роботи в поліції нарахування пенсії припиняється. Після чергового звільнення виплати відновлюють з урахуванням усього накопиченого стажу та вислуги років.

Раніше повідомлялося, що в Україні обговорюють можливість політичного рішення про підвищення мінімальних пенсій до 6000 грн 2027 року. За даними Пенсійного фонду України, підвищення мінімалки до 6000 грн торкнеться понад половину пенсіонерів — це майже 5,6 млн осіб.