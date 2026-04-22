Вихід на пенсію до 60 років: хто має право на дострокові виплати

Пенсія

В Україні пенсійна система продовжує базуватися на принципах віку та накопиченого страхового стажу. Саме ці показники визначають, коли громадянин зможе піти на заслужений відпочинок — у 60, 63 чи 65 років. Проте існують винятки, що дозволяють оформити виплати значно раніше.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

На сьогодні право на призначення пенсії за віком прямо залежить від кількості років, протягом яких за особу сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У Пенсійному фонді наголошують, що головним принципом залишається формула: «немає ЄСВ — немає страхового стажу».

У 2026 році вийти на пенсію можна за таких умов:

у 60 років — за наявності від 33 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо є від 23 років стажу;

у 65 років — за наявності від 15 років стажу.

Ці норми є універсальними як для чоловіків, так і для жінок. Страховий стаж рахується лише за періоди офіційного працевлаштування або добровільної сплати внесків.

Хто може піти на пенсію до 60 років

Законодавство передбачає низку обставин, за яких українці можуть оформити пенсію, не чекаючи 60-річчя. До таких категорій належать особи з інвалідністю, багатодітні матері та ті, хто працював у особливо важких умовах.

Окрему увагу ПФУ приділяє так званим пільговим спискам №1 та №2. Список №1 включає підземні роботи, шахти та металургію.

Це дає право на найбільш ранній вихід:

чоловіки — приблизно з 50 років;

жінки — приблизно з 45 років.

У Списку №2 зазначені шкідливі умови, такі як гарячі цехи, зварювання чи хімічні виробництва. Тут віковий поріг становить:

чоловіки — з 55 років;

жінки — з 50 років.

«Обов’язковою умовою є повна зайнятість, підтвердження відповідної посади та атестація робочого місця», — підкреслюють фахівці Фонду.

Для певних професій критичним є не вік, а професійний досвід. Пенсія за вислугу років призначається вчителям, медичним працівникам, артистам, спортсменам та деяким категоріям працівників транспорту. Основна вимога для них — наявність спеціального стажу від 25 до 30 років.

Чи можна «купити» право на пенсію

Багатьох цікавить питання, чи можливо вийти на відпочинок раніше лише за власним бажанням, не маючи пільг. У Пенсійному фонді дають чітку відповідь: «За власним бажанням достроковий вихід на пенсію неможливий».

Проте існує законний механізм «докупити» страховий стаж, якщо його не вистачає до норми. Це можна зробити через добровільну сплату соцвнеску або укладення договору з податковою. Водночас важливо пам’ятати: неможливо придбати спеціальний пільговий стаж або вислугу років — ці періоди мають бути лише відпрацьовані.

Перевірити свій накопичений стаж громадяни можуть самостійно через електронний кабінет ПФУ або замовивши довідки форми ОК-5 чи ОК-7.

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, Пенсійний фонд України роз’яснив, що в окремих випадках соціальні виплати можуть бути тимчасово призупинені, однак це не означає їх скасування.

У ПФУ пояснюють, що однією з найпоширеніших причин є неможливість підтвердити фактичне місце проживання пенсіонера, зокрема якщо людина тривалий час відсутня за зареєстрованою адресою або виїхала за кордон і не повідомила про зміну статусу.

Також виплати можуть зупиняти у разі виявлення невідповідностей у персональних даних — наприклад, щодо страхового стажу чи інших відомостей, які впливають на право отримання допомоги.

Ще однією підставою є запобігання незаконним виплатам — зокрема, якщо нарахування продовжуються після смерті отримувача. У таких випадках кошти підлягають поверненню до бюджету.

Також, раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.