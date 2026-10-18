Вихід на пенсію по-новому: як з 2027 року зміняться вимоги до страхового стажу

Гроші / фото ілюстративне

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В Україні від 1 січня 2027 року зростуть вимоги до страхового стажу для оформлення пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Якщо наразі для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, то вже з наступного року цей поріг підвищиться ще на 12 місяців і становитиме 34 роки.

Водночас зміни торкнуться й громадян, які плануватимуть вийти на пенсію у 63 роки: для них мінімально необхідний стаж зросте до 24 років, про це повідомляє OBOZ.ua.

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Поетапне підвищення вимог до страхового стажу було затверджене ще 2017 року. Зміни впроваджуються поступово, а фінальний етап реформи припаде на 2028 рік, коли для вчасного виходу на пенсію громадянам знадобиться вже щонайменше 35 років стажу.

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Хто матиме право вийти на пенсію у 60 років

Незважаючи на посилення вимог до стажу та наявність трьох варіантів вікового виходу — у 60, 63 чи 65 років, українці все одно мають можливість іти на заслужений відпочинок раніше за більшість європейців. Утім, такий привілей знецінюється одними із найнижчих пенсійниих виплат у Європі.

Отримати пенсійні виплати у 60 років цілком реально за умови практично безперервної трудової діяльності. Ба більше, за систематичної зайнятості накопичити необхідний багаж офіційної праці цілком під силу. До прикладу, можна працевлаштувавшись у 22 роки одразу після здобуття освіти, до 60-річного ювілею людина матиме 38 років стажу, за необхідних 35 років.

Проте тут є чимало підводних каменів. Насамперед в Україні й досі високий рівень тіньової зайнятості. Чимало людей погоджуються на неофіційну зарплату, позбавляючи себе не лише захисту прав, а й пенсійного майбутнього, адже навіть п’ять років неофіційної праці здатні відтермінувати вихід на заслужений відпочинок.

До того ж через коронавірус та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чимало громадян втратили роботу. Ці складні обставини завадили безперервному стажу навіть тим, хто планував працювати без перерв.

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Погана новина полягає в тому, що щороку людей, здатних вчасно виконати пенсійні норми, ставатиме все менше. Вимоги зростатимуть ще два роки поспіль: після нинішніх 33 років стажу у 2027-му знадобиться 34, а у 2028-му — вже 35 років.

Громадяни, які не матимуть необхідного стажу, зможуть оформлювати виплати лише у 63 або 65 років. Для того, щоб піти на пенсію у 63 роки, цьогоріч необхідно накопичити принаймні 23 роки офіційної праці, що на десять років менше, ніж для виходу в 60. Надалі цей поріг щороку зростатиме на 12 місяців, аж поки не зупиниться на позначці у 25 років.

Пенсія в Україні — останні новини

Пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном або на окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня підтверджувати особу, інакше виплати призупинять від 1 січня 2027 року. Виняток становлять ті, хто переїхав на підконтрольну Україні територію й повідомив ПФУ. Для тих громадян, які залишилися в окупації, виплати можуть призупинити через пів року без витрат і ідентифікації.

Варто заважити, що помилки в трудовій книжці — пропущені печатки, відсутні підписи чи неточності в датах — можуть ускладнити підтвердження страхового стажу під час оформлення пенсії. Варто заздалегідь перевірити першу сторінку: правильність прізвища, імені, по батькові та дати народження відповідно до паспорта, а також наявність підписів власника й відповідального працівника та печатки.

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