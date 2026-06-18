Вихід на пенсію: скільки коштує «докупити» стаж в Україні

Пенсія. / © УНІАН

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В Україні вихід на пенсію напряму залежить від наявного страхового стажу. Втім, не всім його вистачає. У таких випадках законодавство передбачає можливість «докупити» необхідні роки, щоб отримати право на пенсійні виплати без затримок.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Тетяна Король у коментарі «РБК-Україна».

За її словами, якщо необхідного стажу не вистачає, є два варіанти. По-перше, можна вийти на пенсію пізніше: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 — до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку. По-друге, стаж можна добрати за допомогою механізму добровільного страхування.

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Скільки коштує докупити стажу

Цього року мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 грн — це 22% від мінімальної заробітної плати.

Передбачено два механізми, як набрати стаж:

через ПФУ: онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ, а також дає можливість набрати стаж у поточному періоді:

через Державну податкову службу: цей варіант дозволяє докупити стаж не лише зараз, а й за минулі роки. Договір укладається з ДПС.

Зауважимо, 2026-го докупити один місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.

Нагадаємо, українцям, які не мають достатнього стажу для виходу на пенсію, надають державну соціальну допомогу. Проте її отримання залежить від низки критеріїв. Для виходу на стандартну пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо ж легальний стаж становить менше 15 років, то право на постійну державну допомогу виникає лише у 65-річному віці.

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Окрім того, частині українців можуть дорахувати стаж до пенсії. За чинними правилами, час догляду матері, яка не працює, за дитиною зараховується до страхового стажу, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

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