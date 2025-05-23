Вихід на пенсію за віком 2025 року: названо необхідний страховий стаж

Розмір пенсії залежить не тільки від рівня заробітної плати

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В Україні згідно з пенсійною реформою страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців щорічно і 2028 року він становитиме 35 років.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України однієї з областей.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

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Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2025 року, становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 32 років

після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років

Раніше повідомлялося, що у червні пенсії проіндексовані не будуть. Однак у деяких пенсіонерів виплати все ж збільшаться. Детально про це читайте у новині.