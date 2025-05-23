ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
973
Час на прочитання
1 хв

Вихід на пенсію за віком 2025 року: названо необхідний страховий стаж

В Україні право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Розмір пенсії залежить не тільки від рівня заробітної плати

Розмір пенсії залежить не тільки від рівня заробітної плати

В Україні згідно з пенсійною реформою страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців щорічно і 2028 року він становитиме 35 років.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України однієї з областей.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2025 року, становить:

  • після досягнення віку 60 років — не менше 32 років

  • після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років

  • після досягнення віку 65 років — не менше 15 років

Раніше повідомлялося, що у червні пенсії проіндексовані не будуть. Однак у деяких пенсіонерів виплати все ж збільшаться. Детально про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
973
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie