Вихід на пенсію за віком: коли треба подавати заяву, щоб не втратити гроші

В Україні під час оформлення пенсії існують важливі норм законодавства. Зокрема, щодо термінів подавання заяв. Правильно обрана дата для звернення до ПФУ може гарантувати більші виплати.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді, пише ТСН.ua.

Зауважимо, що неправильно обрана дата для подання заяви може стати помилкою, що коштуватиме втратою певної суми коштів.

Терміни подання заяви

Щоб отримувати виплати з першого дня виходу на пенсію, заяву необхідно подати у чітко визначене законодавством «вікно»:

найраніше: за 1 місяць до дня народження.

найпізніше: протягом 3 місяців після дня народження.

Якщо подати заяву в цей період, пенсія буде призначена вже від наступного дня після досягнення пенсійного віку. У такому випадку громадянин не втрачає свої виплати.

Однак якщо звернутися пізніше ніж за три місяці, виплати призначать лише від дня подання заяви. Втім, кошти за пропущений час не компенсуються.

Подання заяви — важливі нюанси

Юристка Тетяна Ходіневич каже, що є можливість розраховувати на більшу суму коштів. Якщо дата народження заявника випадає на останній квартал року, то вигідніше звертатися до ПФУ наступного календарного року. Однак це варто робити за умови — що дати дають можливість дотриматися терміну у три місяці від часу виповнення пенсійного віку.

За її словами, такий підхід передбачатиме застосування під час обчислення пенсії оновленого показника для розрахунку, що може збільшити суму нарахування.

Важливими нюансом є те, що страховий стаж та дохід враховується по місяцеві звернення. Якщо розмір зарплати в останній місяць перед подачею заяви вищий, ніж зазвичай, то не варто поспішати. Якщо розмір такий самий або менший — цей факт не буде суттєво впливати на ситуацію.

Якщо заяву подати раніше, то зафіксується стаж на цей момент. Водночас відкладення звернення навіть на кілька тижнів може гарантувати ще один місяць стажу, а також вищий показник заробітної плати для розрахунку. Це певною мірою може вплинути на розмір пенсійної виплати.

«Обирайте: або подати заяву заздалегідь (приблизно за місяць до дати), щоб пришвидшити призначення, або зробити це після досягнення пенсійного віку, але з урахуванням вигідного зарахування останнього місяця», — радить Тетяна Ходіневич.

Як та куди подавати документи

Як можна заяву:

особисто: у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис – КЕП0;

поштою або через уповноважену особу - за наявності нотаріальної довіреності.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи про стаж (трудова книжка, дипломи про навчання, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату (за потреби, якщо бракує даних у реєстрі застрахованих осіб).

Нагадаємо, у призначенні пенсії за вислугу років можуть відмовити, якщо людина не досягла встановленого для відповідної професії віку або не має необхідного спеціального стажу. Втім, існує перелік професій, які дають право на завершення кар’єри до настання пенсійного віку.