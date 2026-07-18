Вимоги до страхового стажу зростають: скільки років потрібно буде мати для пенсії 2027-го

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В Україні зростають вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Якщо цього року українці можуть оформити пенсію за віком у 60 років за наявності щонайменше 33 років стажу, то вже у наступні роки ця планка зросте.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, повідомило ZN.ua.

Вже наступного року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 34 років страхового стажу, а у 2028-му — щонайменше 35 років. За її словами, 2028-го зростання вимог до страхового стажу планують припинити, але як довго діятиме таке правило, невідомо.

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Водночас цього року деякі українці можуть вийти на пенсію і без 33 років страхового стажу, але за умови, що цього року їм виповнюється 63 або 65 років:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років — від 15 до 23 років страхового стажу.

Наступного року вимоги будуть такими:

у 60 років — щонайменше 34 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 24 до 34 років страхового стажу;

у 65 років — від 15 до 24 років страхового стажу.

Українці, які не накопичать навіть 15 років страхового стажу, не матимуть права на пенсію за віком. У такому випадку вони зможуть звернутися лише за державною соціальною допомогою, однак її призначення буде залежати від виконання певних умов і відповідності встановленим критеріям.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді нагадали про особливі умови призначення пенсій для державних службовців, які можуть отримувати виплати у розмірі 60% від заробітної плати, з якої сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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