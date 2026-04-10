Виплата 1500 грн: кому з українців гроші надійдуть у травні

Дехто з українських пенсіонерів мож отримати допомогу 1500 гривень у травні, а не у квітня. Причина — особливості нарахування.

Про це повідомила керівниця Головного управління ПФУ у Вінницькій області Олена Корчака.

«Ми розпочали виплати у квітні. Думаю, найближчим часом завершимо виплату всім отримувачам», — зазначила Корчака.

За її словами, є категорія людей, яка може звернутися до Пенсійного фонду у травні з датою призначення пенсії або допомоги до 1 квітня, то таким людям Пенсійний фонд буде нараховувати у квітні допомогу або пенсію, а в травні — відправить відповідну одноразову виплату.

«Порядок передбачає можливість нарахувати в квітні допомогу, або пенсію, а у травні доплатити відповідну одноразову виплату», — пояснила Олена Корчака.

1500 грн отримають:

пенсіонери за віком,

люди з інвалідністю,

малозабезпечені родини,

отримувачі базової соцдопомоги,

ВПО серед отримувачів соцвиплат,

багатодітні сім’ї,

матері-одиначки.

Зауважимо, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що станом на 10 квітня виплату у 1500 гривень на свої банківські картки вже отримали 9 млн пенсіонерів.

Зауважимо, в Україні від 7 квітня розпочали виплачувати допомогу — 1500 гривень. Гроші нарахують автоматично і вони надійдуть на банківські картки або через «Укрпошту».

В Україні змінили правила нарахування трудового стажу. Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон щодо спрощеного процесу. Громадяни, чиї трудові архіви були знищені або залишилися на тимчасово окупованих територіях, зможуть підтвердити стаж для призначення пенсії за допомогою відомостей із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.

Водночас у Верховній Раді скасувати обмеження пенсій. Зокрема, йдеться про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. У пояснювальній записці зазначено, що мета законопроєкту — припинити практику обмеження пенсій військовим та пенсіонерам сектору безпеки і оборони.

В Україні протягом 2026 року частина українських пенсіонерів може отримати щомісячну доплату за утримання дітей або онуків. Йдеться про регулярну надбавку, яку призначає ПФУ.