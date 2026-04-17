Чи можна отримати 1500 грн допомоги вдруге: що потрібно знати українцям

Чи можна отримати соціальну виплату 1500 гривень вдруге, залежить від правил конкретної програми — державної або гуманітарної.

Про це пише Перший бізнесовий BIZ.

Разова допомога чи регулярна підтримка

Фахівці зазначають, що значна частина програм фінансової підтримки передбачає лише одноразове нарахування коштів. У таких випадках повторне звернення неможливе, навіть якщо заявник продовжує відповідати критеріям відповідної категорії.

Водночас існують програми, які допускають повторне надання допомоги. Це стає можливим за таких умов:

завершення встановленого періоду після попередньої виплати;

документальне підтвердження нових або триваючих складних життєвих обставин.

Порядок звернення

У Мінсоцполітики підкреслюють, що кожна ініціатива має індивідуальний порядок подання документів та власні обмеження щодо частоти фінансування. Громадянам рекомендують ретельно вивчати правила конкретної програми перед подачею заяви.

Для отримання уточненої інформації щодо конкретного виду допомоги українцям радять звертатися безпосередньо до місцевих органів соціального захисту населення, які координують розподіл коштів на місцях.

Виплати 1500 гривень — що відомо

Нагадаємо, в Україні від 7 квітня розпочали виплачувати допомогу — 1500 гривень. Гроші нарахують автоматично і вони надійдуть на банківські картки або через «Укрпошту».

Дехто з пенсіонерів не отримає у квітні грошову допомогу 1500 грн. У ПФУ назвали причину перенесення виплат.

Раніше ми писали, що від 2026 року українці отримали право на автоматичний перерахунок вартості компослуг без подання додаткових заяв. Водночас юристи попереджають: поновлено суди за старі борги.