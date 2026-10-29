Виплата 50 000 грн за новонароджену дитину: через що родина може втратити допомогу

Новонароджена дитина / © Freepik

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Українські родини, у яких дитина народилася після 31 грудня 2025 року, можуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 50 000 грн. Однак для призначення виплати необхідно вчасно звернутися до Пенсійного фонду та дотриматися встановлених умов.

Про правила оформлення допомоги повідомляють «Мережа правового розвитку» та Пенсійний фонд України.

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Виплата 50 000 грн при народженні дитини: хто має право на допомогу

З 1 січня 2026 року розмір допомоги при народженні першої та кожної наступної дитини становить 50 000 грн. Уся сума виплачується одноразово.

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Як пояснюють у Пенсійному фонді, отримати допомогу може один із батьків дитини або опікун, з яким вона постійно проживає та який подав відповідну заяву.

«Допомога при народженні дитини надається одному із батьків дитини, опікуну, з яким дитина постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги», — зазначають у ПФУ.

Якщо народилися двоє або більше дітей, 50 000 грн призначають на кожну дитину окремо.

Для дітей, народжених до 31 грудня 2025 року включно, діє попередній розмір допомоги — 41 280 грн. Із них 10 320 грн виплачують одноразово, а решту — по 860 грн протягом наступних 36 місяців.

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Як оформити 50 000 грн за народження дитини у 2026 році

Для призначення допомоги необхідно подати заяву встановленої форми.

За інформацією Пенсійного фонду, до переліку необхідних документів входять:

заява встановленої форми;

свідоцтво про народження дитини;

рішення про встановлення опіки — якщо за допомогою звертається опікун.

У ПФУ окремо наголошують, що цей перелік документів є вичерпним.

Звернутися за призначенням допомоги можна через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП, портал або мобільний застосунок «Дія», поштою. Допомогу також можна оформити в межах комплексної послуги «єМалятко».

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Однією з головних умов отримання допомоги є дотримання строку звернення.

У Пенсійному фонді пояснюють: «Допомога при народженні дитини призначається за умови, що заява про її призначення надійшла до органу Пенсійного фонду України не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини».

Тобто відкладати оформлення виплати більш ніж на рік не варто — після завершення встановленого строку призначити допомогу за загальним правилом не вдасться.

На що можна витратити 50 000 грн допомоги при народженні дитини

Окреме питання стосується використання отриманих грошей. У Пенсійному фонді наголошують, що допомога при народженні є власністю дитини, а батьки або опікун розпоряджаються нею як законні представники — виключно в інтересах дитини.

При цьому жорсткого переліку товарів або послуг, на які дозволено витрачати 50 000 грн, законодавство не встановлює.

«Кошти мають використовуватися для забезпечення потреб дитини, її належного утримання та виховання», — пояснюють у Пенсійному фонді.

Гроші, зокрема, можуть спрямовуватися на:

харчування;

одяг та взуття;

засоби догляду;

необхідні побутові речі;

лікування;

розвиток дитини;

інші потреби, пов’язані з її добробутом.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що у листопаді частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Залежно від віку та страхового стажу мінімальний розмір пенсійної виплати для окремих категорій становитиме від 3406 до 4213 грн.

Також батьки першокласників можуть отримати 5000 грн за програмою «Пакунок школяра». Подати заяву на виплату необхідно до 1 листопада.

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