Виплата до 15 тисяч на родину: як отримати допомогу на картку в «Дії»

Як отримати соцдопомогу в «Дії»

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Українські родини можуть отримати нову фінансову підтримку від держави — базову соціальну допомогу (БСД). Її головна відмінність від інших виплат полягає в тому, що кошти призначаються одразу на всю сім’ю. Базова виплата становить 4500 гривень, проте остаточна сума, яка надходить на картку, може сягати 10–15 тисяч гривень.

Про це пише PMG.ua.

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В Україні подовжили програму базової соціальної допомоги: як оформити виплати

Наразі цей формат працює як експериментальний проєкт. Якщо результати тестування виявляться успішними, таку практику в Україні запровадять на постійній основі.

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Загальний розмір допомоги залежить від складу родини, а сума для кожного її члена визначається індивідуально:

4500 гривень — «для заявника, дітей та осіб з інвалідністю I та II груп».

3150 гривень — «для решти членів сім’ї».

Автоматичний розрахунок здійснює система під час формування заяви в застосунку «Дія».

Як оформити таку виплату через «Дію»

Для подання заявки один з родини має відкрити «Дію.Картку» та дотриматися такого алгоритму:

У застосунку «Дія» на телефоні необхідно перейти до вкладки «Базова соціальна допомога», натиснути «Отримати допомогу» та дочекатися автоматичного обчислення суми. Якщо виплата, яку вам запропонують, вас влаштовує і перевищує той обсяг державної допомоги, яку ви маєте зараз, заявник вказує картку для зарахування коштів. На цьому етапі кожен повнолітній член сім’ї має обов’язково накласти свій цифровий підпис. Тільки після цього звернення передається в обробку.

Представник родини мусить попередньо порадитися з усіма близькими щодо підсумкової суми. Річ у тім, що перехід на базову соцдопомогу означає відмову від інших виплат. Спершу вам потрібно порахувати, чи перевищує обсяг БСД усі ваші інші виплати, разом узяті.

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Також українцям потрібно знати такі важливі правила: заявку на отримання базової соціальної допомоги розглядатимуть до 10 днів. Після цього вам надійде сповіщення про надання/ненадання виплати.

За умови погодження виплати, кошти надходитимуть спільною сумою на картку уповноваженого представника сім’ї, який подавав заявку на соцдопомогу.

Базова соціальна допомога: останні новини

Нагадаємо, для українців старшого покоління без достатнього страхового стажу передбачено механізм базової соціальної допомоги. Отримати її можуть самотні особи віком від 60 до 63 років.

Розмір щомісячної виплати призначається на 6 місяців з можливістю продовження і розраховується пропорційно відпрацьованим рокам: від 53% базової суми (2385 грн) при стажі до 10 років або його відсутності — до 88% (3960 грн) для тих, хто має понад 30 років стажу. При стажі 10–20 років виплата становить 62% (2790 грн), а при 20–30 роках — 70% (3150 грн).

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2026 року вимоги до стажу стали суворішими, зокрема, для виходу на пенсію у 63 роки потрібно щонайменше 26 років стажу. Через це громадяни зі стажем 20–25 років змушені отримувати БСД у розмірі 3150 грн до 65 років, після чого їх автоматично переводять на мінімальну пенсію за віком, яка становить 2595 грн.

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