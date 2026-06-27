Виплата до майже 13 тис. грн: хто може отримати нову підвищену допомогу

Гроші / © Національний банк України

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У липні українці, які втратили близьких унаслідок російської агресії, можуть отримати додаткові соціальні гарантії. Держава передбачила підвищений рівень мінімальної пенсії для таких родин як форму фінансової підтримки та вшанування загиблих захисників.

Про особливості призначення такої виплати, повідомили Новини.LIVE.

Пенсійний фонд України нараховує посилену фінансову допомогу для непрацездатних осіб, рідні яких загинули, захищаючи країну від агресії РФ, а також для дітей загиблих військових, якщо замість пенсії отримують державну допомогу.

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Зазначається, що 2026-го держава для таких категорій громадян суттєво переглянула мінімальну гарантовану фінансову підтримку. За з оновленими правилами, ПФУ нараховує по 12 810 грн. Зауважимо, торік виплата була суттєво нижчою — на рівні 8 000 грн.

За законодавством, мінімальну пенсійну допомогу надають для кожного непрацездатного члена родини: батьки, дружина/чоловік, а також дитина загиблого військового.

Також передбачена посилена підтримка, якщо пенсію призначено для двох і більше громадян в родині, за винятком непрацездатних батьків, дружин та чоловіків, а соціальна виплата — для двох і більше дітей загиблих на фронті захисників. Така пенсійна допомога не може бути меншою за 10 020 грн для кожної особи в родині.

Як оформити підвищену пенсію

Для оформлення допомоги слід особисто звернутися до органів Пенсійного фонду чи на вебпорталі, або до ЦНАПу, адже виплати не призначають автоматично. Необхідно написати заяву та подати документи, які зокрема, вимагають наявність підтвердження родинних зв’язків із загиблим.

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Необхідні документи:

заява на призначення пенсії у разі втрати годувальника;

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про укладений шлюб;

свідоцтво про смерть військового;

довідка з частини, де служив загиблий/витяг з наказу щодо обставин смерті;

документ, де буде зазначено склад родини;

довідки, що можуть засвідчити перебування на утриманні;

реквізити рахунку в банку (IBAN).

У ПФУ зауважують, що також можуть вимагати додати акт розслідування нещасного випадку у разі настання смерті через поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій.

Нагадаємо, учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. Розмір додаткової виплати — 647 грн на місяць. Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Також українці, які мають особливі заслуги перед державою мають право на надбавку. Її розмір 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Йдеться жінок — багатодітних матерів. Сума доплати залежить від кількості дітей і розміру прожиткового мінімуму на початок 2026-го.

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