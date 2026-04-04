Українці отримають 1500 грн у квітні: оприлюднено перелік категорій

Від сьогодні, 1 квітня, в Україні розпочалася виплата одноразової грошової допомоги — 1500 грн. Кошти нараховують у межах програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Програма розрахована підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив росту світових цін на пальне. A це впливає на вартість життєво необхідних продуктів і послуг», — повідомила очільниця Кабміну.

Гроші нарахують автоматично на рахунки в банках або через «Укрпошту». Громадянам не потрібно подавати жодних заяв чи звертатися до держустанов.

Хто може отримати 1500 грн — перелік категорій

Протягом квітня додаткові 1500 грн отримають такі категорії українців:

пенсіонери за віком,

люди з інвалідністю,

малозабезпечені родини,

отримувачі базової соцдопомоги,

ВПО серед отримувачів соцвиплат,

багатодітні сім’ї,

одинокі матері.

Прем’єрка наголосила: виплата буде проведена один раз — навіть, якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів.

Нагадаємо, у березні в Кабміні анонсували, що 13 мільйонів українців отримають одноразову допомогу 1500 грн. Кошти отримають громадяни України, які користуються соцпідтримкою від держави та отримують різні види соцдопомоги.

Виплати надійдуть тими каналами, якими громадяни отримують інші виплати: на банківські картки або через «Укрпошту».