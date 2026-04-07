Виплати 1500 грн стартували: кому і коли надійдуть гроші

Гроші. / © Національний банк України

В Україні від сьогодні, 7 квітня, розпочали виплачувати допомогу — 1500 гривень. Гроші нарахують автоматично.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі телемарафону.

За його словами, вже від сьогодні — впродовж кількох днів, на банківські рахунки буде надходити 1500 грн.

«На цю виплату можуть претендувати всі отримувачі соціальних виплат, а також пенсіонери. Вчора вже 540 тисячам пенсіонерів, які отримують виплати через „Укрпошту“, було переспрямовано ресурс для того, щоб „Укрпошта“ також почала виплату такої підтримки», — повідомив він.

Очільник Мінсоцполітики зауважив, що кошти надійдуть на ті ж самі рахунки, на які виплачують соцдопомогу, або виплатять разом з пенсією тим українцям, хто отримає її через «Укрпошту».

За словами міністра, виплата буде нарахована автоматично на ті ж самі рахунки або разом з пенсією, яка приноситься представниками «Укрпошти». Він наголосив, що за виплатою не потрібно йти до відділень Пенсійного фонду чи до поштових відділень.

Улютін повідомив, що обмежень на витрати цих грошей немає. Водночас додав, що ця виплата здійснюється для того, щоб «згладити шоки» через паливну кризу внаслідок подій на Близькому Сході.

«Безпосередньо ця виплата може бути спрямована на будь-які цілі, як забажає безпосередньо отримувач такої виплати», — підкреслив він.

Хто може отримати 1500 грн — перелік категорій

Протягом квітня додаткові 1500 грн отримають такі категорії українців:

пенсіонери за віком,

люди з інвалідністю,

малозабезпечені родини,

отримувачі базової соцдопомоги,

ВПО серед отримувачів соцвиплат,

багатодітні сім’ї,

одинокі матері.

Нагадаємо, у березні уряд анонсував, що 13 мільйонів громадян отримають одноразову допомогу 1500 грн. Йдеться про українців, які користуються соцпідтримкою від держави та отримують різні види соцдопомоги. Кошти надійдуть на банківські картки або через «Укрпошту».