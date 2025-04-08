Виплати для дітей з тяжкими хворобами без інвалідності: хто може отримати допомогу

Хто може отримати виплати для тяжкохворих дітей без інвалідності

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Попри війну, українці продовжують отримувати соціальні виплати. Зокрема, держава надає фінансову допомогу сім’ям, у яких діти мають тяжкі хвороби, але ще не отримали статус особи з інвалідністю.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, кому і як можна оформити такі виплати та які документи для цього необхідні.

Хто може отримати допомогу

Розмір щомісячної соцвиплати становить два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. Вона призначається, якщо дитина:

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має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, важкі психічні розлади;

хворіє на рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічну або онкогематологічну хворобу, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

отримала тяжку травму;

потребує трансплантації органа;

має потребу в паліативній допомозі.

Повний перелік захворювань та травм, що дають право на допомогу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1161 від 27.12.2018.

Хто може оформити виплату

Допомогу можуть отримати особи, які доглядають за дитиною, а саме:

один із батьків (за вибором сім’ї);

усиновлювач, прийомні батьки, опікун або піклувальник;

інший законний представник.

Як оформити допомогу

Подати документи можна офлайн та онлайн.

Офлайн-спосіб. Заявник повинен звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання або до уповноважених представників місцевої влади.

Потрібні документи: заява законного представника дитини (заповнюється на місці), копія свідоцтва про народження (із собою мати оригінал), документ, що підтверджує опіку або усиновлення (якщо є), довідка ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про хворобу дитини, паспорт або ID-карта заявника.

Також слід надати IBAN банківського рахунку, на який будуть надходити виплати. Є можливість отримувати кошти і через “Укрпошту”.

Онлайн-спосіб. Подати заявку можна через портал “Дія”:

Відкрити сторінку послуги (Каталог послуг – Пенсії, пільги та допомога – Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною).

Натиснути “Подати заяву” та пройти авторизацію.

Ввести дані дитини та вибрати спосіб отримання виплати.

Завантажити сканкопію довідки ЛКК та за потреби інші документи.

Підписати заявку електронним підписом або “Дія.Підписом”.

Очікувати повідомлення про результат розгляду (відповідь буде у “Дії” та на електронній пошті).

Виплата призначається на 6 місяців. Для продовження допомоги необхідно подати нову заяву та оновлену довідку ЛКК. Якщо дитині встановлюють статус особи з інвалідністю, виплата припиняється з дня отримання цього статусу.

Нагадаємо, сервіс державних послуг «Дія» запропонував ветеранам отримати 1 500 грн на заняття спортом.