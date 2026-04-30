Виплати для однієї з категорій громадян перерахують: кому з українців гроші повернуть за попередні місяці

В Україні до 1 червня подовжили можливість подання заяв на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Втім, не для усіх, а лише для окремих категорій одержувачів.

Зміни закріплено відповідною постановою Кабміну, повідомили у Пенсійному фонді.

Рішення уряду стосується окремих категорій ВПО. Зокрема, йдеться про нові можливості для непрацездатних людей та розширення категорій отримувачів, щоб не залежно від доходу родини, діти у таких сім’ях отримали допомогу на проживання.

До 1 червня збережено можливість подання документів для сімей з дітьми — незалежно від рівня доходу. Однак така родина має відповідати критеріям щодо майнового стану, фактичного місця її проживання та факту навчання дітей. Якщо заяву подати до початку літа, то виплату буде призначено від 1 лютого 2026-го.

Для пенсіонерів та сімей, у складі яких є непрацездатні особи, яким допомогу було припинено через перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тепер вони можуть подати документи на виплату з урахуванням зміненого розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо заяву буде подати до 1 червня, то виплату буде призначено від 1 січня цього року.

Як пояснили у Мінсоцполітики, ця зміна торкнеться непрацездатних осіб з числа ВПО. У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, внутрішньо переміщені особи, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат.

Подовження термінів і можливість призначення виплат «заднім числом» свідчать про коригування політики у бік більш гнучкого підходу. Водночас у разі звернення після 1 червня допомогу будуть призначати лише від місяця звернення.

