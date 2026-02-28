Виплати для ВПО у березні: який розмір допомоги встановив уряд

Усім внутрішньо переміщеним особам за умови відповідності критеріям буде автоматично продовжено виплати

Реклама

Виплати внутрішньо переміщеним особам уряд продовжив ще на пів року. Але за умови, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Розмір виплат:

3000 грн — для дітей до 18 років

3000 грн — для осіб з інвалідністю

2000 грн — для осіб, старше 18 років

Для отримання виплати потрібно оформити довідку ВПО та подати заяву в будь-який спосіб, зокрема, через мобільний застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Реклама

Грошова підтримка призначається на 6 місяців. Її надають родині, яка вперше звернулася за призначенням допомоги. Вона виплачується щомісяця одному з членів родини (уповноваженій особі) з розрахунку на кожного члена сім’ї.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року пільги на оплату комунальних послуг надаються лише родинам, середньомісячний дохід яких на одну особу не перевищує 4 660 грн.