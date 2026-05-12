Виплати одиноким батькам: хто може отримати допомогу, а кому гроші не дадуть

Самостійне виховання дитини — це не лише велика відповідальність, а й фінансове навантаження. Українці, що опинилися у таких обставинах, мають право на отримання державної допомоги. Виплати призначають одиноким матерям або батькам для підтримки сім’ї.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Допомогу можуть отримати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, або одинокі усиновлювачі — якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або матір.

Жінка не має права на призначення допомоги:

якщо має дітей від особи, з якою не перебувала і не перебуває в шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей;

якщо вона реєструвала шлюб з батьком її дітей.

Окрім того, наголошують у міністерстві, допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Розмір допомоги

Розмір допомоги — це різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Розмір прожиткового мінімуму 2026-го:

на дітей віком до 6 років — 2817 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років — 3512 грн;

на працездатних осіб — 3328 грн.

Як оформити допомогу

Для оформлення допомоги на дітей одиноким матерям чи батькам потрібно або звернутися особисто до органу Пенсійного фонду, або онлайн: через портал «Дія» чи засобами Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики.

Які документи необхідні:

заява про призначення допомоги;

декларація про доходи осіб, які звернулися за призначенням окремих видів державної соціальної допомоги;

довідка про доходи: якщо не можливо підтвердити свої доходи довідкою, то до декларації слід додати письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру;

виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Як повідомлялося, український Уряд готує нові правила для дитячих виплат. У майбутньому їх можна буде оформлювати через «Дію» та отримувати в межах однієї картки. Окрім того, готують рішення щодо перегляду строків використання коштів.

