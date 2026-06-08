Виплати пенсій в Україні зміняться: уряд представив проєкт

Пенсійна реформа в Україні

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Сьогодні у Верховній Раді уряд представив концепт майбутньої пенсійної реформи. Її хочуть винести на голосування до осені 2026 року. Про що там йдеться та якою буде пенсія в Україні — розповідаємо далі.

Про це повідомила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

Уряд представив народним депутатам майбутню пенсійну реформу

Майбутню пенсійну реформу хочуть винести на голосування не пізніше, ніж восени. Народна депутатка поділилася, що реформа передбачає запровадження гарантованого мінімального рівня пенсії, скорочення розриву між мінімальними та максимальними пенсіями.

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«За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, яка залежатиме від стажу та сплачених внесків», — пише Ольга Василевська-Смаглюк.

Уряд пропонує поступово переводити спеціальні пенсії в систему професійних пенсійних програм і розвивати в Україні добровільні пенсійні накопичення.

Міністерство економіки бачить логіку пенсійної реформи в перерозподілі коштів — шляхом запровадження базової частини розраховують прибрати ситуації, коли виплата знецінюється протягом кількох років після виходу на пенсію у той час, як «нові» пенсіонери отримують значно вищі виплати за аналогічний стаж і сплачені внески.

«Обговорювали багато проблемних моментів, зокрема „елітні“ пенсії деяких професійних кланів, розмір ЄСВ тощо. Домовилися продовжити обговорення законопроєкту та прискорити процес погодження», — додала народна депутатка.

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Хто з українців має право на довічну пенсію

Нагадаємо, що в державній системі право на довічну пенсію виникає після досягнення пенсійного віку за наявності необхідного страхового стажу. Також ці виплати призначаються особам із безстроково встановленою інвалідністю.

Крім того, довічне пенсійне забезпечення існує в недержавних фондах, де умови, терміни та порядок виплат регулюються окремим договором.

Розмір державної пенсії розраховується за законодавчою формулою, яка базується на тривалості страхового стажу та рівні офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески. В недержавному секторі розмір і частота нарахувань повністю залежать від параметрів, прописаних у контракті.

Для оформлення виплат у державній системі ключовими вимогами є вік і стаж, водночас для осіб з інвалідністю або спецстатусом умови визначаються відповідно до їхньої категорії.

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