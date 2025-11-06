Виплати за народження дитини в Україні: в уряді пояснили, хто матиме право

«Дитячі» виплати в Україні / © ТСН.ua

Від 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги у разі народження дитини, який суттєво змінить систему нарахувань. Стало відомо, хто саме матиме право на одноразовий платіж у 50 тис. грн та додаткові щомісячні виплати.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець, інформує пресслужба відомства.

За словами Шемелинець, виплата у розмірі 50 тис. грн буде одноразовою і стосуватиметься лише тих матерів, які народять після 1 січня 2026 року.

«Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року», — підкреслила посадовиця.

Вона уточнила, що батьки дітей, яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться одного року, зможуть отримати допомогу в розмірі 7000 грн — до моменту, коли дитині виповниться рік.

Крім цього, після досягнення дитиною однорічного віку, родини зможуть скористатися виплатами за програмою «єЯсла».

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада ухвалила закон про збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми від 1 січня 2026 року. Одноразова виплата за народження дитини становитиме 50 тис. грн. Також запроваджуються щомісячні виплати: 7 000 грн на догляд до 1 року; 8 000 грн («єЯсла») на послуги догляду за дітьми від 1 до 3 років. Для першокласників передбачена одноразова допомога 5 000 грн.