Виплати за знищені авто в Україні: чи будуть компенсації під час війни

Компенсації за знищені авто / © Поліція Києва

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Тисячі українців втратили свої автівки від початку повномасштабної війни. Чимала кількість з них була вкрадена росіянами, знищена внаслідок ракетних та дронових ударів. В уряді протягом кількох років обговорюють ініціативу виплати компенсацій українцям за втрачені авто.

Голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк пояснила, чи будуть виплачувати компенсацію тим, хто втратив авто під час війни.

Компенсація за втрачені авто під час війни: чи будуть її виплачувати

У коментарі Новини.LIVE Олена Шуляк повідомила, що наразі виплата таких компенсацій українцям неможлива, адже в бюджеті бракує коштів навіть на першочергові потреби — зокрема, забезпечення житлом ВПО.

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«У нас зараз у пріоритеті величезна категорія людей, яка виїхала з ТОТ і сьогодні залишилася без житла. І якщо ми говоримо про спалені автівки — то для мене пріоритет саме люди, які сьогодні без житла, їм немає де жити й в них немає доступу до домівок, тому що Росія окупувала», — сказала Шуляк.

Посадовиця додала, що в умовах обмеженого бюджету всі наявні фінанси спрямовують на програму «єВідновлення». Шуляк заявила, що Україна має зосередитися на трьох ключових категоріях — безпека, житло і робота з гідною оплатою праці.

Власникам розбитих та спалених машин радять не чекати швидких виплат від держави. Натомість потрібно зафіксувати всі збитки за допомогою міжнародних інструментів.

Шуляк зазначила, що фінансовий тягар за знищене майно українців має лягти на Росію після завершення юридичних процедур.

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Компенсації українцям під час війни: останні новини

Нагадаємо, тисячі українців, чиє житло було зруйноване війною, не можуть отримати компенсацію через відсутність відомостей у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Оскільки реєстр запрацював лише у 2013 році, дані про старішу нерухомість зберігалися в паперових архівах БТІ, багато з яких наразі знищено або опинилися в окупації.

Через втрату оригіналів документів та неможливість отримати дублікати постраждалі змушені роками доводити право власності через суди.

Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді розглядався законопроєкт №11440, який пропонує спрощений порядок реєстрації прав на житло, набуте до 2013 року. За наявності правовстановлюючих документів із печаткою БТІ нотаріуси чи реєстратори зможуть вносити дані до ДРРП без звернення до архівів.

Щоб уникнути махінацій, цей механізм діятиме лише на територіях із втраченим доступом до архівів, а на саму нерухомість тимчасово накладатимуть заборону на відчуження.

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Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року через повномасштабну війну, тепер можуть подати заявку на компенсацію через застосунок або портал «Дія». У сервісі з’явилася нова категорія A1.2 — «Вимушене переміщення за межі України».

Звернутися по допомогу можуть повнолітні громадяни, а також батьки чи опікуни від імені дітей. Наразі точний розмір виплат не визначений, адже його встановлюватиме Міжнародна компенсаційна комісія, а перші виплати очікуються наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.

Щоб надіслати заявку, необхідно авторизуватися в «Дії», заповнити спеціальну форму, вказавши обставини виїзду, країну перебування та дані про перетин кордону, а також за наявності додати підтверджувальні документи.

Звернення підписується за допомогою електронного підпису або «Дія.Підпису». У сервісі наголошують, що оформлення цієї допомоги не скасовує можливість отримання інших компенсацій, зокрема для внутрішньо переміщених осіб за категорією A1.1.

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