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ТСН у соціальних мережах

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Виробники ліків мають активніше долучатися до зниження цін — нардеп «Слуги народу»

Виробники лікарських засобів мають відігравати більш активну роль у формуванні доступної цінової політики на ринку медикаментів. Про це заявила член Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Вікторія Вагнєр.

Виробники ліків мають активніше долучатися до зниження цін — нардеп «Слуги народу»

© Associated Press

“Я вважаю, що виробники ліків могли б відігравати більшу роль у забезпеченні доступних цін, особливо в контексті соціальної відповідальності”, — зазначила депутат.

За її словами, процес зниження вартості ліків повинен мати комплексний підхід за участі держави, фармвиробників, дистриб’юторів та аптек.

“Це має бути спільна відповідальність усіх учасників ринку. Саме конкуренція є ключовим інструментом для зниження цін”, — додала Вагнєр.

Водночас, депутат наголосила на ризиках вибіркового, лише на рівні аптек, адміністративного втручання в ціноутворення, що, за її словами, може створити загрози для фармацевтичного ринку України.

“Ми запропонували регуляторним службам і Антимонопольному комітету провести дослідження щодо ціноутворення фармацевтичних виробників. Очікуємо на їхні звіти у другій половині квітня”, — сказала вона.

Окрему увагу парламентарка звернула на ситуацію в прифронтових регіонах, зокрема на Херсонщині.

“Частина аптек дійсно закривається або вже закрилася. Це загрозлива ситуація, особливо для малих аптек і мобільних аптечних пунктів. Їхня нерентабельність ставить під загрозу доступ пацієнтів до медикаментів у прифронтових громадах”, — повідомила Вагнєр.

За її словами, МОЗ має вжити всіх необхідних заходів для підтримки аптечної інфраструктури, особливо у зонах підвищеного ризику.

“Аптеки — це не лише податки й робочі місця. Це, насамперед, доступ людей до лікування. Якщо закривається аптека, яка обслуговує 10–18 сіл — ми маємо критичну ситуацію”, — підсумувала депутат.

Як відомо, виробники формують 72% ціни на ліки.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
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