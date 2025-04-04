Виробники ліків не поспішають знижувати ціну за рішенням РНБО — політолог

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За його словами, після заяви Президента та РНБО щодо необхідності зниження цін на медикаменти виробники створили список зі 100 препаратів, що, на їхню думку, повинні подешевшати. Однак, за словами експерта, більшість препаратів в цьому списку не є критичними для медичної допомоги, а лише такими, що "не шкода" знижувати в ціні.

"У списку фігурують аскорбінки з різними смаками, що не мають жодного стосунку до реальних потреб на фронті чи в лікарнях", — зазначив Сазонов.

Політолог також висловив сумнів у тому, що ціни на медикаменти знижуються через реальні медичні потреби, а не заради фінансової вигоди виробників. Він припустив, що список сформовано на основі залишків на складах і маржі, а не потреби в медичних препаратах.

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"Має такий вигляд, що це більше PR-акція, ніж реальна допомога людям", — підсумував він.

Сазонов додав, що зниження цін на низку препаратів відбулося лише коштом рентабельності аптек, що своєю чергою може загрожувати закриттям низки аптечних закладів, зокрема в прифронтових регіонах.