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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Виробники ліків так і не знизили свої ціни всупереч рішенню РНБО і президента – експерт

Попри публічне доручення президента Володимира Зеленського та рішення Ради національної безпеки і оборони, українські виробники ліків так і не знизили свої відпускні ціни на препарати. Навпаки для людей ціни на 95% препаратів навіть зросли.

Виробники ліків так і не знизили свої ціни всупереч рішенню РНБО і президента – експерт

© Pexels

Про це заявив журналіст та економічний оглядач Сергій Лямець.

"На практиці відбувся перерозподіл доходів на користь кількох учасників ринку з числа виробників, а загалом ліки подорожчали", – зазначивЛямець.

Як зазначає експерт, очікуване зниження цін стосувалося лише 100 найменувань з переліку МОЗ, що охоплюють не більше ніж 5% ринку. При цьому ціни на решту препаратів або залишились на попередньому рівні, або зросли. За словами Лямця, "бенкет відбувся за рахунок аптек" – саме вони втратили значну частину доходів після заборони маркетингових договорів, у той час як виробники залишили зекономлені кошти собі.

Така ситуація створює ризики закриття аптек, особливо в прифронтових регіонах.

"Після рішення президента виробники мали б знизити ціни за рахунок неочікуваної 'економії'. Але вони цього не зробили. Додаткові сотні млн грн на місяць – залишили собі", – підкреслив Лямець.

Експерт вказує, що рішення уряду фактично привело до антиконкурентного перерозподілу: виробники отримали перевагу, а аптеки частково компенсували втрати за рахунок корекції цін на інші ліки. Суспільство ж, за його словами, отримало сниженная цін переважно на другорядні препарати.

Дата публікації
Кількість переглядів
390
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