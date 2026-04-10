Реклама

Про це заявив Олександр Крошка, член правління компанії-виробника теплогенеруючого обладнання «Колві».

За його словами, ключовою проблемою залишається відсутність системного діалогу між державою та національними виробниками. Без чіткого розуміння обсягів і потреб — хто, де і скільки може виробити — неможливо ефективно планувати підготовку до опалювального сезону.

«Якби було це розуміння, можна було б заздалегідь формувати запаси і не втрачати час», — зазначає Крошка.

Реклама

На цьому тлі виробники шукають нові підходи до організації теплопостачання. Один із них — модульна модель котелень, яка передбачає створення систем із типових взаємозамінних блоків.

Йдеться про принцип «конструктора», де ключовий елемент — котел — можна замінити за 2–3 години незалежно від регіону. Така система дозволяє не лише швидко реагувати на аварії, а й гнучко управляти ресурсами між містами.

Зокрема, у разі зниження навантаження в одному регіоні модулі можна тимчасово перемістити в інший, де ситуація є критичною. Фактично це створює мережу взаємопідтримки між містами.

Як базовий стандарт у компанії розглядають модулі потужністю близько 4 МВт, які є оптимальними для транспортування та швидкого монтажу. Великі котельні можуть формуватися з кількох таких блоків.

Реклама

Попри відсутність системного замовлення, частина виробників уже виготовляє такі рішення наперед — на власний ризик, щоб у разі потреби швидко вводити їх в експлуатацію.

Крошка також звертає увагу на досвід попередніх опалювальних криз. За його словами, наявність аварійних котелень сама по собі не гарантує ефективності.

«Питання не в кількості обладнання, а в його реальному використанні. Систему втримали інженери, які вручну перебудовували мережі», — зазначає він.

На його думку, майбутнє теплопостачання — за стаціонарними, але модульними системами, які можна швидко масштабувати, переміщувати та адаптувати до кризових умов.

Реклама

Виробник наголошує: без координації держави та виробників навіть наявні виробничі потужності не використовуються повною мірою, що створює ризики для стабільного проходження опалювальних сезонів.