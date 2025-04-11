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ТСН у соціальних мережах

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Виробники зекономили на скасуванні маркетингових договорів, але ціни на ліки не знизилися — Дмитрієва

Нещодавнє скасування маркетингових угод між аптечними мережами та виробниками ліків, яке подавалося як крок до здешевлення медикаментів, на практиці не призвело до зниження цін. Навпаки — у низці випадків вартість препаратів зросла, тоді як виробники фактично скоротили власні витрати.

Виробники зекономили на скасуванні маркетингових договорів, але ціни на ліки не знизилися — Дмитрієва

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Про це заявила народна депутатка Оксана Дмитрієва.

«Виробники зекономили на маркетингових витратах — але чи пішли ці кошти на зниження цін для пацієнта? Чи це просто додатковий прибуток для виробника? Поки відповіді немає», — зазначає Дмитрієва.

За її словами, саме через такі рішення пацієнти не бачать очікуваного ефекту від оголошених урядом ініціатив. Замість системного аналізу структури ціноутворення, як того вимагає рішення РНБО №69/2025, запроваджуються часткові заходи без чіткого розуміння наслідків.

«Спочатку має бути проведений спільний з АМКУ аналіз, а вже потім — законодавчі зміни. А ми бачимо, що аналіз ще не зроблений, зате нові регулювання вже впроваджуються», — наголосила вона.

Депутатка також підкреслює, що механізм формування цін на ліки — багаторівневий, і до обговорення мають бути залучені всі три ключові ланки: виробники, дистриб’ютори та аптечні мережі. Інакше виникає ризик перекосу: відповідальність перекладається лише на одну зі сторін, що в умовах війни може мати критичні наслідки.

Крім того, Дмитрієва поставила під сумнів ефективність ініціативи щодо списку “Топ-100 найпопулярніших українських ліків”, в рамках якої виробники заявили про зниження цін на частину препаратів. За її словами, список складався не за медичною доцільністю, а за популярністю, що не відповідає потребам пацієнтів.

«Ми маємо знижувати ціни на ті ліки, які життєво необхідні — як хліб, молоко чи овочі в споживчому кошику. А не на умовні “чіпси й газовану воду” фармринку», — пояснює Дмитрієва.

Наразі, за її словами, до Верховної Ради подано законопроєкт, який має впровадити механізми реферування і декларування цін, а також закласти підґрунтя для випуску більш доступних українських препаратів. Проте ефективність усіх подальших кроків залежить від системності, прозорості та аналізу — інакше «пацієнт знову залишиться осторонь».

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