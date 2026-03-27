Ябко переходить у вищу лігу бізнесу: мережа сплатила майже пів мільярда податків в 2025 Новини компаній
Мережу магазинів техніки «Ябко» включено до реєстру великих платників податків. За підсумками 2025 року компанія сплатила до бюджету 449 млн грн податків і зборів. Оборот за цей період склав близько 2,3 млрд грн без ПДВ.
Статус великого платника отримують компанії, які забезпечують значні надходження до державного бюджету. Саме обсяг податкових відрахувань став підставою для включення «Ябко» до цього переліку.
Паралельно мережа продовжує активне розширення. У 2025 році «Ябко» відкрила 16 нових магазинів, а вже на початку 2026-го повідомила про відкриття 132-го магазину — у Борисполі (ТРЦ AeroMall). Також компанія оновила флагманський магазин у Дніпрі: після розширення він став сьомим у місті та одним із найбільших у регіоні.
Компанія поступово змінює формат магазинів — додає зони тестування техніки, оновлює дизайн простору та розвиває безбар’єрність. У магазинах клієнти можуть ознайомитися з пристроями перед покупкою та отримати консультацію.
У 2025 році «Ябко» також розширила асортимент, додавши понад 50 нових товарних категорій — від техніки для дому до гаджетів для здоров’я, краси та геймінгу, а також аксесуарів. Окремо компанія посилила мультибрендовий напрямок.
Паралельно з розвитком бізнесу мережа інвестує у соціальні ініціативи. За рік мережа «Ябко» спрямувала понад 7,3 млн грн на підтримку військових і благодійні проекти — зокрема закупівлю систем РЕБ, дронів та медичного обладнання. Також компанія реалізує програму підтримки ветеранів спільно з UNBROKEN Foundation, спрямовану на професійну адаптацію та повернення до цивільного життя.
Окремим напрямом, що поєднує соціальну відповідальність і внутрішню культуру компанії, став проект — «Бігозбір.Весна». У межах ініціативи мережа «Ябко» перерахує 1 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сили спеціальних операцій ЗСУ — трансформуючи спортивну активність команди у конкретний внесок в обороноздатність країни.