Ябко переходить у вищу лігу бізнесу: мережа сплатила майже пів мільярда податків в 2025

Статус великого платника отримують компанії, які забезпечують значні надходження до державного бюджету. Саме обсяг податкових відрахувань став підставою для включення «Ябко» до цього переліку.

Паралельно мережа продовжує активне розширення. У 2025 році «Ябко» відкрила 16 нових магазинів, а вже на початку 2026-го повідомила про відкриття 132-го магазину — у Борисполі (ТРЦ AeroMall). Також компанія оновила флагманський магазин у Дніпрі: після розширення він став сьомим у місті та одним із найбільших у регіоні.

Компанія поступово змінює формат магазинів — додає зони тестування техніки, оновлює дизайн простору та розвиває безбар’єрність. У магазинах клієнти можуть ознайомитися з пристроями перед покупкою та отримати консультацію.

У 2025 році «Ябко» також розширила асортимент, додавши понад 50 нових товарних категорій — від техніки для дому до гаджетів для здоров’я, краси та геймінгу, а також аксесуарів. Окремо компанія посилила мультибрендовий напрямок.

Паралельно з розвитком бізнесу мережа інвестує у соціальні ініціативи. За рік мережа «Ябко» спрямувала понад 7,3 млн грн на підтримку військових і благодійні проекти — зокрема закупівлю систем РЕБ, дронів та медичного обладнання. Також компанія реалізує програму підтримки ветеранів спільно з UNBROKEN Foundation, спрямовану на професійну адаптацію та повернення до цивільного життя.

Окремим напрямом, що поєднує соціальну відповідальність і внутрішню культуру компанії, став проект — «Бігозбір.Весна». У межах ініціативи мережа «Ябко» перерахує 1 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сили спеціальних операцій ЗСУ — трансформуючи спортивну активність команди у конкретний внесок в обороноздатність країни.