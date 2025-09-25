Висока ціна електроенергії робить виробництво метала в Україні збитковим - Лонгобардо

© ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що стрімке зростання вартості електроенергії в Україні поставило під загрозу стабільність роботи очолюваного ним гірничо-металургійного комбінату на Дніпропетровщині.

Як зазначив Лонгобардо під час конференції United by mining, в останні роки в Україні спостерігалося суттєве зростання вартості електроенергії, а в першій половині 2025 року вона була найдорожчою в Європі. Внаслідок цього частка електроенергії у собівартості продукції АМКР зросла в три рази.

«Наразі регуляторне середовище в Україні не сприяє розвитку металургійної та гірничодобувної промисловості. Ми оточені природними монополіями, які перекладають свої збитки на бізнес, підвищуючи тарифи. Ми не можемо перекласти їх далі на наших клієнтів, оскільки продаємо товари, ціни на які регулюються світовим ринком. В результаті наше виробництво є збитковим уже четвертий рік поспіль», — наголосив Лонгобардо.

Водночас завод продовжує працювати завдяки фінансовій підтримці материнської компанії, яка вже інвестувала понад 1 мільярд доларів. Він переконаний, що така ситуація не може продовжуватися далі.

«Загальний чистий збиток у 2022–2024 роках склав майже 2,1 млрд дол.. Головною причиною цих збитків в останні роки є різке підвищення тарифів на електроенергію, встановлених державною генеруючою компанію, що займає монопольне становище на українському ринку», – зауважив гендиректор АМКР.

Лонгобардо закликав уряд запровадити механізми підтримки бізнесу, зокрема застосувати систему прайс кепів для енергоємних підприємств, створити конкурентне середовище на українському ринку для державних генеруючих компаній та створити умови для укладання довгострокових контрактів.