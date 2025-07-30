ПриватБанк / © УНІАН

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Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку. Суд розглядав позов банку проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це повідомили га офіційному сайті ПриватБанку.

У своєму рішенні, винесеному у середу, 30 липня, Високий суд Лондона вирішив, що Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою «дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів».

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Суддя Вільям Трауер відхилив твердження відповідачів про те, що відсутні докази їхньої причетності, і заявив, що їхня позиція "повністю побудована на нечесній підставі".

Попри те, що точна сума зобов’язання ще не визначена, колишні власники, ймовірно, будуть змушені виплатити більше 1,7 мільярдів доларів США без урахування відсотків, зазначають у Приватбанку. Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 мільярди доларів.

Суд також визнав, що обидва колишні власники активно знищували документи, що стосуються справи. Приватбанк тепер планує стягнути збитки через арешт активів відповідачів.

Справа ПриватБанку

У грудні 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію найбільшої фінустанови країни. Відтоді банк перейшов під контроль держави, а на його докапіталізацію загалом держава спрямувала понад 155,3 мільярда гривень.

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У 2017 року «ПриватБанк» подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова. Рік потому суд дійшов висновку, що банк ініціював справу для залучення юрисдикції Лондона щодо претензій до Коломойського та Боголюбова. Водночас суддя підтвердив наявність у банку обґрунтованих вимог щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Крім того, суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів колишніх власників банку та згаданих компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.

Колишні акціонери Коломойський та Боголюбов оскаржують націоналізацію у низці судових інстанцій як в Україні, так і за її межами. Зокрема, Ігор Коломойський звертався до Верховного суду з проханням визнати неконституційними рішення про націоналізацію «ПриватБанку». Верховний Суд, своєю чергою, залишив без змін ухвалу апеляційного суду, якою провадження у справі було закрито, за словами адвоката бізнесмена, «тільки і виключно на підставі неконституційного закону, ухваленого після звернення із позовом у цій справі».

Також Ігор Коломойський звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини, посилаючись як на незаконність позбавлення власності, так і на порушення права на судовий захист. Європейський суд з прав людини прийняв відповідні скарги до розгляду та в має ухвалити рішення щодо націоналізації «Приватбанку», яке буде обов’язковим до виконання в Україні.

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