Виїхав за кордон і втратив пенсію?: у ПФУ пояснили українцям, що буде з виплатами

Українці за кордоном можуть оформити і отримувати виплати від держави

Після початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч літніх українців опинилися за кордоном. Через це у багатьох виникає логічне запитання: чи не скасують їм виплати через тривалу відсутність і що робити тим, хто досяг пенсійного віку вже за кордоном?

Як офіційно пояснюють у Пенсійному фонді України, сам факт проживання в іншій країні не позбавляє людину її законних грошей.

Дистанційне оформлення та отримання коштів

Якщо ви виїхали за кордон і вже там досягли пенсійного віку, вам не потрібно терміново купувати квитки додому. Держава дозволяє оформити всі документи дистанційно — через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.

Щодо самих грошей, то тут система також адаптувалася до потреб біженців. За вашим бажанням пенсія може щомісяця надходити на картку будь-якого українського банку. Якщо ж карток немає, передбачено альтернативу — отримання виплат через міжнародні перекази від Укрпошти.

Правило 183 днів: кому треба підтверджувати особу

Хоча процедури максимально спростили, держава має контролювати цільове використання коштів. Тому уряд затвердив спеціальний порядок виплат для тих, хто знайшов прихисток за межами держави.

У своєму роз’ясненні ПФУ наголошує, що для збереження нарахувань пенсіонери-біженці мають обов’язково проходити щорічну фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Це правило стосується тих громадян, які перебувають за кордоном понад 183 дні на рік, отримали там тимчасовий захист або статус біженця і при цьому не оформлювали документів для постійного проживання в іншій країні.

Як пройти ідентифікацію без візиту до України

Для того, щоб підтвердити свою особу, також не потрібно їхати до українського консульства чи повертатися на батьківщину. Пенсійний фонд пропонує кілька зручних варіантів на вибір:

Через смартфон: достатньо авторизуватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ, використовуючи віддалений електронний підпис «Дія.Підпис».

Онлайн-зустріч: ви можете пройти ідентифікацію по відеозв’язку з працівником територіального органу Пенсійного фонду.

Поштою або через портал: можна надіслати звичайний паперовий лист із заявою в довільній формі та довідкою, яка посвідчує, що ви живі (надсилається рекомендованим відправленням). Якщо у вас є електронний підпис, скановані копії цих документів можна просто завантажити на вебпорталі ПФУ.

Окрема важлива вимога стосується українців, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій. Вони зобов’язані повідомити Пенсійний фонд про те, що не отримують жодних пенсій чи соціальних виплат від Російської Федерації.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини:

В Україні деякі громадяни мають законне право вийти на заслужений відпочинок раніше загальновстановленого віку (наприклад, через шкідливі умови праці або за вислугою років), проте дострокова пенсія має як суттєві переваги, так і певні недоліки. Серед головних плюсів — можливість зберегти здоров’я, змінити професію чи просто мати гарантований дохід у вигляді «подушки безпеки» в період економічної нестабільності.

Водночас варто розуміти, що ранній вихід на пенсію автоматично означає менший страховий стаж, через що щомісячні виплати можуть бути нижчими приблизно на 20%. Крім того, існують суворі обмеження: наприклад, вчитель, який оформив пенсію за вислугою років, більше не має права працювати за своєю спеціальністю навіть на частину ставки, інакше виплати одразу припинять.

Для українців, які мають солідний трудовий багаж, держава передбачила статус ветерана праці, який дає право на цілу низку додаткових соціальних пільг та медичних гарантій. Отримати таке звання можуть жінки зі стажем від 35 років та чоловіки зі стажем від 40 років (за умови виходу на пенсію), а також особи з інвалідністю I чи II групи та ті, хто багато років працював у важких умовах на виробництві.

Цей почесний статус гарантує пенсіонерам першочергове безкоштовне зубопротезування, пільгове санаторно-курортне лікування, звільнення від сплати земельного податку та обслуговування в лікарнях поза чергою. Крім того, за кожен рік понаднормового стажу держава автоматично нараховує спеціальну грошову доплату у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

