Виїзд молоді за кордон і перші звільнення: скільки чоловіків 18-22 років залишає український бізнес

Український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18-22 років. Зокрема, йдеться про ритейл та HoReCa. Проте навіть масовий виїзд працівників не завдасть відчутного удару українській економіці.

Про це йдеться у коментарі директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського.

Після дозволу виїзду за кордон для чоловіків віком 18-22 років український бізнес фіксує перші звільнення молодих працівників.

За даними видання Forbes, у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою — до 20% персоналу. У «Сільпо» частка заяв на звільнення наразі не перевищує 3% з-поміж 3000 молодих співробітників.

Скільки молоді на ринку праці

Гліб Вишлінський водночас зауважив, що в Україні проживає близько 700 тис. чоловіків 18–22 років, більшість з них — студенти.

На ринку праці реально задіяні лише 200-300 тисяч, що становить 2-3% від усіх економічно активних громадян (близько 13 млн осіб).

Масовий виїзд, на його думку, не стане ударом для економіки в цілому, але може вдарити по окремих галузях.

Проблеми очікуються насамперед у сферах, де молодь традиційно підробляла, а саме, в галузі роздрібної торгівлі, будівництві, логістиці, виробництві на простих спеціальностях.

«Найбільше це б’є по компаніях із зарплатами близько 15 000 грн. Ті ж, хто отримує 35 000–55 000 грн, здебільшого залишаються», — зазначає Forbes.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у ДПСУ здивували відповіддю про кількість чоловіків 18-22 років, які виїхали з України.

Тим часом український демограф Олександр Гладун вважає, що виїзд молодих чоловіків за кордон негативно вплине на демографічну ситуацію.