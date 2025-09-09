ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

Виїзд молоді за кордон і перші звільнення: скільки чоловіків 18-22 років залишає український бізнес

За словами експертів, масових звільнень поки немає, але ризик відтоку молоді у ритейлі, ресторанному бізнесі реальний. Подальші кроки уряду та бізнесу визначать, чи зможе Україна утримати молодих чоловіків у країні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Виїзд молоді за кордон і перші звільнення: скільки чоловіків 18-22 років залишає український бізнес

Скільки працівників 18–22 років залишає український бізнес після дозволу на виїзд / © ТСН

Український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18-22 років. Зокрема, йдеться про ритейл та HoReCa. Проте навіть масовий виїзд працівників не завдасть відчутного удару українській економіці.

Про це йдеться у коментарі директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського.

Після дозволу виїзду за кордон для чоловіків віком 18-22 років український бізнес фіксує перші звільнення молодих працівників.

За даними видання Forbes, у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою — до 20% персоналу. У «Сільпо» частка заяв на звільнення наразі не перевищує 3% з-поміж 3000 молодих співробітників.

Скільки молоді на ринку праці

Гліб Вишлінський водночас зауважив, що в Україні проживає близько 700 тис. чоловіків 18–22 років, більшість з них — студенти.

На ринку праці реально задіяні лише 200-300 тисяч, що становить 2-3% від усіх економічно активних громадян (близько 13 млн осіб).

Масовий виїзд, на його думку, не стане ударом для економіки в цілому, але може вдарити по окремих галузях.

Проблеми очікуються насамперед у сферах, де молодь традиційно підробляла, а саме, в галузі роздрібної торгівлі, будівництві, логістиці, виробництві на простих спеціальностях.

«Найбільше це б’є по компаніях із зарплатами близько 15 000 грн. Ті ж, хто отримує 35 000–55 000 грн, здебільшого залишаються», — зазначає Forbes.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у ДПСУ здивували відповіддю про кількість чоловіків 18-22 років, які виїхали з України.

Тим часом український демограф Олександр Гладун вважає, що виїзд молодих чоловіків за кордон негативно вплине на демографічну ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
332
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie