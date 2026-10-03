Вийти у 60 чи зачекати? : на скільки насправді зросте пенсія, якщо попрацювати ще трохи

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Українці, які досягли пенсійного віку та набули необхідного страхового стажу, мають право відстрочити призначення пенсії за віком. Таке рішення дозволяє суттєво збільшити підсумковий розмір щомісячних виплат — надбавка може становити від 6% до 50% і більше залежно від терміну продовження роботи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Зазначається, що якщо відстрочка становить до 60 місяців, пенсія збільшується на 0,5% за кожен повний місяць. Тобто за один рік підвищення становитиме 6%, за два роки — 12%, а за п’ять років — 30%. Якщо ж відстрочка перевищує 60 місяців, застосовується інший показник — 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу.

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Таким чином, максимальне підвищення за цим механізмом може сягати 54% — у разі відтермінування призначення пенсії на шість років.

Приклади розрахунку

1 рік відстрочки (12 місяців) — розмір пенсії зросте на 6% (12 × 0,5%);

2 роки відстрочки (24 місяці) — розмір пенсії зросте на 12% (24 × 0,5%);

5 років відстрочки (60 місяців) — розмір пенсії зросте на 30% (60 × 0,5%);

6 років відстрочки (72 місяці) — розмір пенсії зросте на 54% (72 × 0,75%, оскільки термін перевищив 60 місяців і підвищена ставка застосовується до всього періоду).

Хто у 2026 році має право вийти на пенсію у 60 років

У 2026 році для призначення пенсії після досягнення 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Для виходу на пенсію після досягнення 63 років потрібно не менше 23 років стажу, а після 65 років — не менше 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку.

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