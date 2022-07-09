"Вже пора переходити до нормального ринкового курсу": в ОП пропонують скасувати обмеження

Недоцільно тримати два курси валют, оскільки в Україні вже з'явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Мені здається, що прийшов вже час відміни фіксованого курсу – треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу? Тобто ми зараз знаходимося в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на 29,25, а з іншого боку є курс, який ми бачимо на реальному ринку, який знаходиться в межах щонайменше від 33 до 36 гривень за один долар", - зазначив він.

За його словами, у разі відмови від фіксованої частини цього курсу є можливість, що відбудеться корекція того ринкового курсу, який є – він трошки знизиться, і спред буде меншим ніж той, який ми зараз бачимо.

"Вже час переходити до нормального ринкового курсу. Тим паче, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі й від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе – фінансова система вистояла в перші дні, тижні та місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення", - резюмував він.

Нагадаємо, НБУ від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

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