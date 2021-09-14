Вже вище $810 за тисячу кубів: газ в Європі продовжує бити рекорди

Вже вище $810 за тисячу кубів: газ в Європі продовжує бити рекорди

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі на хабі TTF в Нідерландах продовжує бити рекорди. На даний момент він торгується вище позначки 810 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, в ході торгів ціна на газ досягла позначки 810,32 долара за тисячу кубометрів або 66,3 євро за МВт*год. Зазначимо, європейська ціна щодня оновлює рекорди.

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо:

Основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом .

і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» . Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua «Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні».

Коли Україна стане енергонезалежною та чи можна зробити газ дешевшим – Юрій Вітренко

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання