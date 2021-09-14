Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вже вище $810 за тисячу кубів: газ в Європі продовжує бити рекорди

Вже вище $810 за тисячу кубів: газ в Європі продовжує бити рекорди

УНІАН

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі на хабі TTF в Нідерландах продовжує бити рекорди. На даний момент він торгується вище позначки 810 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, в ході торгів ціна на газ досягла позначки 810,32 долара за тисячу кубометрів або 66,3 євро за МВт*год. Зазначимо, європейська ціна щодня оновлює рекорди.

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо:

Коли Україна стане енергонезалежною та чи можна зробити газ дешевшим – Юрій Вітренко

Коли Україна стане енергонезалежною та чи можна зробити газ дешевшим – Юрій Вітренко
Наступна публікація