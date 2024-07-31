Вже восени зростуть ціни на продукти: який стрибок прогнозують фахівці

Ціни на продукти можуть зрости від 5% до 10%.

Збільшення цін на продукти харчування відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени. Воно пов’язане з використанням генераторів у переробній промисловості.

Про це пише LIGA.

Зокрема, у Спілці молочних підприємств України зростання витрат на генератори попередньо оцінили у 5-7%. Подібну цифру – щонайбільше до 10% зростання собівартості – прогнозують переробні підприємства іншої агропродукції.

"Найімовірніше, подорожчання через генератори буде у вересні, коли буде сезонне зниження загального "харчового чека", і пересічний споживач майже не відчує, що компенсує "генераторні" витрати", - вважають фахівці.

Тривалі відключення світла у липні призвели до розривів так званих температурних ланцюжків у процесі доставлення продуктів від виробника до споживача і як результат – псування продуктів.

У липні через проблеми з електроенергією повернення молочної продукції з торговельних мереж на молокозаводи зросло на 20-30%.

Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

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