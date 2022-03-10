Walt Disney повністю зупиняє роботу в Росії через "безжалісний напад на Україну"

Walt Disney повністю зупиняє роботу в Росії через "безжалісний напад на Україну"

Раніше Disney заявляв лише про скасування всіх фільмів у Росії.

Медіа-розважальна компанія Walt Disney заявила в четвер,10 березня, що призупиняє весь бізнес в Росії, включаючи ліцензування контенту, діяльність Disney Cruise Line, роботу журналу і турів National Geographic, а також виробництво місцевого контенту та трансляцію лінійних каналів.

Про це пише Reuters.

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"Враховуючи безжалісний напад на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми вживаємо заходів, щоб призупинити всю роботу в Росії", - заявили у Walt Disney.

У компанії зазначають, що деяким компаніям, зокрема лінійні канали та ліцензування контенту і продуктів, через договірні нюанси знадобиться час, щоб зупинити роботу. Водночас інші напрямки бізнесу зупиняться негайно.

Нагадаємо, понад сотня компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

Так, зокрема, раніше Disney заявляв про скасування всіх фільмів у Росії.

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