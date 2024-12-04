Westinghouse підтримує плани України з розвитку атомної енергетики напередодні рішення Ради щодо Хмельницької АЕС

«Ми підтримуємо ці амбітні прагнення України та готові надати необхідну допомогу для їх реалізації разом із нашим довгостроковим партнером – НАЕК “Енергоатом”. Ми пишаємося нашим партнерством і з нетерпінням чекаємо на можливість сприяти розвитку безпечної ядерної енергетики для України», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Цього тижня Верховна Рада України планує розглянути та ухвалити законопроєкт щодо завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, рішення про добудову цих блоків уряд ухвалив ще у квітні 2024 року. Станом на сьогодні енергоблок №3 готовий на 80%, а енергоблок №4 – на 25%.