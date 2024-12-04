Westinghouse підтримує плани України з розвитку атомної енергетики напередодні рішення Ради щодо Хмельницької АЕС

Американська компанія Westinghouse Electric Company висловила підтримку планам України щодо розширення атомної енергетики через будівництво нових генеруючих потужностей.
«Ми підтримуємо ці амбітні прагнення України та готові надати необхідну допомогу для їх реалізації разом із нашим довгостроковим партнером – НАЕК “Енергоатом”. Ми пишаємося нашим партнерством і з нетерпінням чекаємо на можливість сприяти розвитку безпечної ядерної енергетики для України», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Цього тижня Верховна Рада України планує розглянути та ухвалити законопроєкт щодо завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
Нагадаємо, рішення про добудову цих блоків уряд ухвалив ще у квітні 2024 року. Станом на сьогодні енергоблок №3 готовий на 80%, а енергоблок №4 – на 25%.