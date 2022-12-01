Women in business 2022: стартують безкоштовні онлайн-семінари для розвитку жіночого підприємництва

Організатором виступає UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Власниць і керівниць бізнесу запрошують дізнатись, як в умовах війни, вимушених переїздів команд та зміни у роботі клієнтів та партнерів швидко адаптувати бізнес до нових реалій.

Також учасницям буде корисно дізнатися про:

як «грати» на ринку, коли «правила гри» постійно змінюються;

як адаптувати процеси в компанії до нових умов;

як побудувати антикризову стратегію, націлену на розвиток;

де знайти кошти та клієнтів;

як підтримати та мотивувати команду.

Для цього UKRSIBBANK запросив успішних жінок у бізнесі, щоб вони поділилися своїми знаннями, досвідом та експертизою у найважливіших сферах ведення бізнесу.

Приєднуйтесь до семінарів онлайн без попередньої реєстрації. Увімкніть сповіщення на анонсі трансляції, щоб вам прийшло нагадування про семінар, який вас зацікавить.

«Адаптація бізнесу до умов воєнного стану» - Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній «Нова Пошта», 29 листопада о 16.00 https://youtu.be/lg2gS_7Zyio «Впровадження антикризового фінансового менеджменту» - Тетяна Герасимова, сертифікована бізнес-тренерка, практикуюча бізнес-консультантка, 1 грудня о 16.00 https://youtu.be/IIdi2tyYe_o «Зміна споживчого попиту: як залучати кошти, нових клієнтів та адаптуватися до нових реалій» - Оксана Бойко, сертифікована бізнес-тренерка, засновниця та ведуча школи управлінця, 6 грудня о 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=a9tKt1aqcGY «Можливості маркетингу для бізнесу в нових реаліях» - Валерія Толочина, директорка з маркетингу в Megogo, 8 грудня о 16.00 https://youtu.be/uE_9R7dgziM «Digital під час війни: нові соціальні тренди та комунікація» - Зоя Лобод, співвласниця digital-агентства Lobods, digital-консультантка, 13 грудня о 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=MqiFUI7BGp0 «Антикризова комунікація зі співробітниками. Збереження мотивації команди. Ментальне здоров’я» - Анастасія Бортнік, сертифікована бізнес-тренерка, консультантка з управління і персонального бренду, 15 грудня о 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=AwzmcAM738A

Участь у семінарах безкоштовна. Протягом онлайн-трансляції ви зможете поставити питання спікеркам на вказані теми.

Підприємці – це рушійна сила економіки України. Попри щоденні випробування та виклики воєнного стану, українські підприємці прагнуть продовжувати свою діяльність, шукаючи шляхи відновлення та розвитку, з’являються нові бізнеси. За даними дослідження Mastercard SME Index, 2022-ого 61% підприємців не зупинили своєї діяльності і 53% з них вірять у повне відновлення впродовж одного-трьох років.

Від квітня 2022 року розпочався етап відновлення бізнесу. Як молоді, так і досвідчені підприємці наразі стикаються з різними викликами, зокрема: брак фінансування, клієнтів та працівників чи каналів збуту, а заразом і практичного досвіду, успішних кейсів побудови стратегії в умовах сильної турбулентності та позитивних прикладів управлінських рішень.

Водночас, жінки в бізнесі швидше адаптуються і долають перешкоди на шляху до успішного ведення бізнесу. Щоб подолати кризу, підприємиці трансформують бізнес, переходять на e-commerce та продажі онлайн, шукають альтернативні канали збуту чи релокують підприємства у межах країни та за кордон.

Як частина міжнародної фінансової Групи BNP Paribas, UKRSIBBANK є активним промоутером сталого розвитку, учасником Мережі Глобального договору ООН в Україні і виступає за скорочення гендерної нерівності у бізнес середовищі. Банк продовжує ініціативи, мета яких розширити економічні можливості жінок та забезпечити рівні можливості представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті. Присутність жінок у всіх сферах економіки створює гармонію в ухваленні рішень і дає багатосторонній погляд на ситуацію.

«Здатність бути гнучкими, адаптуватися під сучасні реалії, стійкість та прагнення розвивати власну справу - важливі умови відновлення України, як більш інноваційної та технологічної країни зі сталою економікою. Ми бачимо, як незламні та вільні українські підприємниці натхненно шукають можливості, тож як віддані партнери ми готові надати підтримку, яка допоможе їм розвивати та масштабувати бізнес. Цього року спікерки наших семінарів поділяться досвідом та експертизою роботи під час воєнного стану, нададуть практичні лайфгаки, як діяти у різних ситуації. Нашою програмою «Women in business» ми підтримуємо жінок у бізнесі, заохочуємо людей з різноманітними знаннями створювати та розвивати бізнес, робимо свій позитивний внесок у відновлення та розвиток української економіки», -- розповідає Яніна ОЛЬХОВСЬКА, Директорка з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group.