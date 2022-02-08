"Я вірю у вашу країну": Франція виділить Україні макроекономічну допомогу 1,2 млрд

"Я вірю у вашу країну": Франція виділить Україні макроекономічну допомогу 1,2 млрд

Під час зустрічі із Зеленським Макрон підтримав суверенітет і територіальну цілісность України.

Франція виділить Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд.

Про це повідомив президент Франції Емануель Макрон на брифінгу за підсумками переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським у вівторок, 8 лютого.

"Я вірю у вашу країну, і тому ми даємо макроекономічну допомогу 1,2 млрд. Це як запорука стабільності і безпеки України. Франція поважає прагнення українського народу щодо консолідації суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Макрон.

Нагадаємо, 8 лютого до Києва із робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він мав зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Раніше французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Напередодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

Макрон прибув до Києва після перемовин з очільником Кремля | Новини світу

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