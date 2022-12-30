Як діють санкції і коли очікується найглибше падіння російської економіки: експерт відповів

Санкції проти РФ діють, утім важливим є їх неухильне виконання всіма країнами і відповідно контроль за цим процесом. Росія вже втрачає кошти через запроваджену граничну ціну на її нафту, а також відмову дуже багатьох переробників від її "чорного золота".

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів економічний експерт Олег Пендзин.

"Із санкціями все добре. Я б сказав, що найбільша проблема санкції, це їх неухильне виконання всіма країнами. Якщо зовнішньо-торгівельний оборот РФ і Індії за останні пів року виріс у 7 разів і якщо вся та нафта, яку відмовилися брати європейські нафтові компанії тепер іде в Індію, Китай на переробку, то ми маємо розуміти, що фінансові надходження у вигляді нафтодоларів в російський бюджет таки продовжується. Якщо ми сьогодні можемо констатувати, що в РФ виріс сірий імпорт і в країнах, які розташовані поряд з Росією, різко зріс обсяг купівлі товарів довготривалого використання, побутової техніки, при тому, що в таких країнах, як Казахстан, як Грузія, загальний обсяг купівлі цих товарів в межах сервісно-торгівельних центрів, виріс у 10-15 разів, то маємо розуміти, що просто є країни, які допомагають Російській Федерації ці санкції обходити", - сказав експерт.

Тому він зауважив, що питання не у самих санкціях, а питання в їх неухильному виконанні і контролю.

"І власне ті дії, які робилися перед кінцем 2022 року, вони якраз на це направлені досить серйозно. Запроваджена гранична ціна на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель, яка буде стосуватися вже не європейських країн, які мають 100% ембарго, а має стосуватися вже третіх країн, зокрема Індії. Це означає, що Європа відпрацьовує механізм, яким чином обмежувати ціну на російську нафту. А другий момент, який варто сказати, що сьогодні реальна ціна на нафту марки Brent становить 84 долари", - сказав експерт.

Пендзин пояснює, що до початку активної фази бойових дій різниця між ціною нафти Brent та російською нафтою Urals становила 2-3 долари, а сьогодні вже 30 доларів.

"Це вже є результат відмови дуже багатьох переробників від російської нафти і є результат цих санкцій. А чому це є важливо? Тому що 35% надходжень до російського бюджету – це є нафтодолари, водночас частина цих нафтодоларів стосується продажу нафтопродуктів Російською Федерацією. І якщо подивитись на те, що від 5 грудня вступили у дію санкції проти нафти, а від 5 лютого 2023 року набувають чинності проти нафтопродуктів, то навіть за оцінками російських економістів, найглибше падіння російської економіки очікується в березні 2023 року", - резюмував експерт.

Євросоюз і “Велика Сімка” домовились обмежити російські доходи за рахунок впровадження "стелі" цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Дорожчу сировину європейські брокери й не тільки до третіх країн просто тепер не возитимуть.

Тож від 5 грудня діє нафтове ембарго, погодження якого влітку так складно рухалось, тобто Євросоюз відмовляється від російської нафти й припиняє її закуповувати. Гранична ціна на неї була потрібна, щоби Росія не кинулась заробляти завдяки третім країнам. Раніше в Кремлі попереджали, не продаватимуть нафту країнам, що підтримають "стелю" цін. Між тим кожні два місяці її “Група Семи” і ЄС переглядатимуть, щоби гранична ціна відповідала актуальній ринковій ситуації.

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