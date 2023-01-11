Як домовитися про вищу заробітну плату на співбесіді: експертка з Гарварду дала рекомендації

У кожного в житті настає така мить, коли потрібно шукати роботу. Хочеться, щоб справа приносила не лише задоволення, але й хорошу заробітну плату. Але інколи через сором'язливість чи елементарні помилки під час співбесіди люди можуть отримувати менше, ніж їхні колеги. Читайте в матеріалі ТСН.ua — як говорити про зарплату на співбесіді.