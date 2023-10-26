Як донатять українці 2023 року: огляд зборів United24, "Повернись живим" та фонду Притули

За дев'ять місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд гривень.

Лідерство продовжує утримувати платформа United24, яка, до того ж, від травня поточного року почала збирати кошти на два нових гуманітарних напрями.

Натомість фонд "Повернись живим" у серпні побив своєрідний рекорд, отримавши найбільшу для себе суму донатів за останні півтора року.

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу.

Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) українці перерахували до фонду Сергія Притули.

Від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п'яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень на 76 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд — тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, "Повернись живим" отримав за п'ять днів — з 14-го по 18-е число. Саме тоді у фонді проходив проєкт "Операція "Єдність", у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом. Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні. У фонді зазначають, що це пов'язано із проведенням Мегазбору на закупи для ГУР: на 5 комплектів EOS С VTOL. Усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Нагадаємо, ТСН закупила безпілотники за донати від своїх глядачів, серед яких учні і вчителі цілої школи.

Читайте також: